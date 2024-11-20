Долар впав до тижневого мінімуму, імпульс «торгівлі Трампа» слабшає

У середу долар США впав до тижневого мінімуму проти основних конкурентів, прагнучи продовжити триденне падіння з тижневого піку, оскільки ринок намагається перевести подих після шаленого ралі після виборів Дональда Трампа.

Нічне зростання долара та інших традиційних валют-прихістків, таких як єна, виявилося нетривалим після того, як міністр закордонних справ Росії заявив, що країна «зробить все можливе», щоб уникнути початку ядерної війни, через кілька годин після того, як Москва оголосила, що знизить поріг ядерного удару.

Індекс долара - який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних валют, включаючи ієну і євро - впав до мінімуму 106,07, вперше з середи минулого тижня, і о 04:47 EET склав 106,18.

У четвер індекс піднявся до річного максимуму 107,07, підтримуваний очікуваннями великих бюджетних витрат, вищих мит і жорсткішої імміграції за нової адміністрації США - заходів, які, на думку економістів, можуть сприяти інфляції і потенційно сповільнити пом'якшення Федеральної резервної системи.

Інвестори все ще чекають, коли Трамп назве ім'я міністра фінансів, після того, як було оголошено про кілька інших гучних призначень, в тому числі про призначення СЕО з Волл-стріт Говарда Лутніка на посаду глави Міністерства торгівлі.

Деякі з кандидатів, яких обрав Трамп, викликали суперечки через їхній відносно мізерний досвід у відповідній сфері.

«Торгівля Трампа», яка сприяла зростанню долара, стикається з проблемами, пов'язаними з суперечливими призначеннями Трампа в кабінет міністрів і ескалацією російсько-української війни», - пишуть стратеги DBS в записці для клієнтів.

Однак у довгостроковій перспективі для долара «більше уваги слід приділяти стабільним економічним даним і зростаючій ймовірності того, що ФРС, можливо, доведеться ще більше сповільнити темпи зниження ставок у 2025 році», - зазначають вони.

Трейдери продовжують знижувати очікування щодо зниження процентної ставки на наступному засіданні ФРС у грудні. Згідно з даними CME's FedWatch Tool, шанси на це зараз становлять 57,3%, в порівнянні з 58,7% днем раніше. Місяць тому бети були на рівні 76,8%.

Минулого тижня голова ФРС Джером Пауелл заявив, що «економіка не подає жодних сигналів про те, що нам потрібно поспішати зі зниженням ставок», після низки сильних економічних показників.

Долар додав 0,9% до 154,84 ієни після різкого падіння до 153,28 у вівторок після російських новин.

Євро утримався на рівні $1,0598, відновившись після падіння до $1,0524 на попередній сесії.

Біткоїн не змінився і склав $91 954 після того, як раніше піднявся до рекордних $94 078,22.

Financial Times повідомила, що компанія Трампа, яка займається соціальними мережами, веде переговори про покупку криптовалютної компанії Bakkt, що зміцнює надії на сприятливий режим для криптовалют при його адміністрації.