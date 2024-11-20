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S&P 500, Nasdaq закрилися зростанням зазом з Nvidia; Walmart б'є рекорди після прогнозу
07:50 20.11.2024 |
Nasdaq у вівторок виріс більш ніж на 1%, S&P 500 також завершив торги в плюсі на тлі стрибка акцій технологічних компаній, оскільки інвестори з нетерпінням чекали результатів цього тижня від Nvidia, в той час як акції Walmart піднялися після того, як рітейлер підвищив свої річні прогнози.
Індекс Dow знизився.
Всі три основні індекси почали день зі зниження, а базовий індекс впав на 0,6% після того, як президент Росії Володимир Путін знизив поріг ядерного удару у відповідь на більш широкий спектр звичайних атак раніше в той же день, а Москва заявила, що Україна завдала удару вглиб Росії ракетами дальнього радіусу дії американського виробництва.
Акції зазнали втрат після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва зробить все можливе, щоб запобігти ядерній війні.
Виробник чіпів Nvidia, який повинен повідомити про квартальні результати після дзвінка в середу, піднявся на 4,9% до $147,01, що стало найбільшим зростанням для всіх трьох основних індексів. Технологічний сектор піднявся на 1,2% і очолив зростання серед секторів S&P 500.
Стратеги кажуть, що очікування щодо Nvidia є високими, і саме вона стала рушійною силою ралі акцій, пов'язаного зі штучним інтелектом.
Інші акції мегакомпаній також зросли, в тому числі Amazon.com.
«Найбільшим висновком сьогодні є обережність щодо того, що відбувається в Україні. Більшість інвесторів ховаються в деяких з найбільших компаній, що трохи дивує напередодні прибутку Nvidia, але вони є високоліквідними», - сказав Тімоті Чабб, головний інвестиційний директор Girard, підрозділу Univest Wealth Division.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 120,66 пункту, або на 0,28%, до 43 268,94. S&P 500 виріс на 23,36 пункту, або на 0,40%, до 5 916,98, а Nasdaq Composite - на 195,66 пункту, або на 1,04%, до 18 987,47.
Акції Walmart зросли на 3% до $86,60 і досягли рекордного рівня закриття після того, як рітейлер втретє поспіль підвищив свої річні прогнози продажів і прибутку.
«Walmart виступив з оптимістичними прогнозами, - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial в Шарлотті, штат Північна Кароліна.
«Одним з важливих для ринку компонентів було те, що компанія заявила, що все більше їхніх клієнтів заходять і купують товари в категоріях з вищою маржею, і це те, за чим ми спостерігали».
Акції Super Micro Computer підскочили на 31,2% після того, як виробник серверів для штучного інтелекту призначив BDO USA своїм аудитором і заявив, що подав до Nasdaq план, як уникнути делістингу.
Акції Netflix зросли на 2,9% до $871,32, досягнувши рекордно високого рівня другий день поспіль, після того, як компанія потокових медіа повідомила, що 108 мільйонів людей подивилися боксерський матч між Джейком Полом і Майком Тайсоном.
Оптимізму додає прогноз стратегів Goldman Sachs, які прогнозують, що S&P 500 досягне 6500 до кінця 2025 року.
Інвестори обмірковують кандидатури для адміністрації новообраного президента Дональда Трампа.
У вівторок Трамп заявив, що обрав відомого лікаря Мехмета Оза на посаду адміністратора центрів Medicare і Medicaid. Він також заявив, що призначить CEO з Волл-стріт Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,14 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 172 нових максимумів і 97 нових мінімумів.
На Nasdaq 2 459 акцій зросли, а 1 841 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,34 до 1.
Обсяг торгів на американських біржах склав 13,94 млрд. акцій, порівняно з 14,24 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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