Долар США прискорив зростання до євро і фунта, зниження до єни

Долар США прискорив зростання до євро і фунта стерлінгів і зниження до єни вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

За даними на 13:47 EET у вівторок пара євро/долар торгується на рівні $1,0559 порівняно з $1,0599 на закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшилися на 2% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив у вівторок остаточні дані. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з вереснем, коли вона становила 1,7%.

Остаточні дані за жовтень збіглися із попередніми і консенсус-прогнозом опитаних Trading Economics експертів.

Європейському центральному банку (ЄЦБ) слід швидко знизити ключові відсоткові ставки найближчими місяцями, щоб підтримати економічне зростання, вважає глава ЦБ Італії Фабіо Панетта.

"Оскільки інфляція близька до цільового показника і внутрішній попит є слабким, обмежувальна грошово-кредитна політика більше не потрібна", - заявив Панетта, слова якого наводить газета Financial Times.

"Нам необхідно нормалізувати монетарну політику і привести ставки до нейтрального рівня або навіть до рівня, який стимулюватиме економічну активність, якщо буде потрібно", - сказав він.

Курс фунта до долара опустився до $1,2636 з $1,2677 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною знизилася до 153,95 єни з 154,68 єни за підсумками торгів у понеділок.

Курс долара в парі з офшорним юанем піднявся під час торгів до 7,2403 юаня з 7,2266 юаня напередодні.

Австралійський долар дешевшає до американського до $0,6493 проти $0,6509 у понеділок, розгубивши зростання, що спостерігалося раніше у вівторок після публікації "яструбиного" протоколу засідання Резервного банку Австралії (RBA).

Австралійський ЦБ на початку листопада очікувано зберіг ключову ставку на рівні 4,35% і, згідно з протоколом, планує дотримуватися обмежувальної грошово-кредитної політики (ГКП) доти, доки не буде впевнений у стійкому русі інфляції до цільового рівня. RBA зберігає обережність і щодо підвищувальних ризиків для інфляції, однак не виключає і не гарантує жодних кроків щодо ГКП.

Ринки не очікують зниження ставки регулятором до травня наступного року, а ймовірність її зниження в лютому оцінюють у 38%, зазначав Trading Economics незабаром після публікації протоколу.