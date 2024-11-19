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Ринки акцій Європи знижуються після виходу даних про інфляцію в єврозоні

13:00 19.11.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи падають у вівторок, інвестори оцінюють статдані та новини емітентів.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12.11 EET знизився на 0,97%, до 497,94 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,5%, німецький DAX - 1,2%, французький CAC 40 - 1,4%, італійський FTSE MIB - 2,3%, іспанський IBEX 35 - 1,6%.

Споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшилися на 2% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який подав остаточні дані.

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з вереснем, коли вона становила 1,7%.

Остаточні дані за жовтень збіглися з попередніми та консенсус-прогнозом опитаних Trading Economics експертів.

Акції британського люксового бренду Mulberry, що спеціалізується на виробництві ексклюзивних сумок та аксесуарів зі шкіри, дешевшають на 15,3%. Компанія збільшила доподатковий збиток у першому фінансовому півріччі, а її виторг упав на 19%.

Капіталізація International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) знижується на 2,1%. Напередодні ввечері дочірня British Airways зіткнулася з масштабним IT-збоєм - зокрема, деякі літаки не могли злетіти через проблеми зі зв'язком, не працював і сайт компанії.

Швейцарська Nestle втрачає 1,5% ринкової вартості. Найбільший у світі виробник продуктів харчування погіршив середньостроковий прогноз рентабельності до 17% із 17,5-18,5% та повідомив про намір виділити операції з виробництва води та преміальних напоїв у самостійний глобальний бізнес з 1 січня 2025 року.

Акції Thyssenkrupp дорожчають на 7,4% - найсильніше у складі Stoxx 600. Німецька промислова група минулого фінкварталі скоротила чистий збиток майже вдвічі, а скоригована EBIT підскочила на 72%.

Папери дочірньої Thyssenkrupp Nucera зростають на 9,8% також на сильній звітності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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