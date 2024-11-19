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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3666 грн/$1
12:36 19.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 листопада 2024 року.
|Показник
|18.11.2024
|19.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3558
|41.3666
|0.025
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 19 листопада- 41,2796 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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