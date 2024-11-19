Ціни на золото продовжують відновлення на тлі напруженості у відносинах між Росією і Україною та послабленні долара

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у вівторок, продовживши відновлення з двомісячних мінімумів, оскільки долар відступив від нещодавніх піків, в той час як посилення напруженості між Росією і Україною також підживлювало попит на активи-прихістки.

Цього тижня жовтий метал різко зріс з двомісячного мінімуму, оскільки ралі ризикових активів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року, схоже, також пішло на спад.

О 06:20 EET спотове золото подорожчало на 0,4% до 2622,59 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,5% до 2626,90 доларів за унцію. Спотові ціни в понеділок зросли майже на 2%.

У вихідні ЗМІ повідомили, що США дозволили Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії для атаки на цілі в глибині російської території.

Росія попередила про жахливі наслідки, якщо Україна здійснить такі атаки, проте Москва продовжує наносити ракетні удари по кількох українських територіях.

Будь-який потенційний крок України, спрямований на атаку Росії ракетами дальнього радіусу дії, може означати серйозну ескалацію тривалого конфлікту, що призведе до зростання попиту на золото як на безпечний притулок у зв'язку з цим.

Ринки золота і більш широкі ринки металів також отримали певну підтримку від слабкості долара і прибутковості казначейських облігацій, оскільки інвестори роблять ставку на те, що процентні ставки в США все ще будуть знижуватися в найближчій перспективі.

За останні дві сесії долар впав з річного максимуму, в той час як прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилась після того, як минулого тижня досягла більш ніж п'ятимісячного максимуму.

Ослаблення долара відбулося на тлі високих показників інфляції минулого тижня в поєднанні з менш оптимістичними сигналами з боку ФРС, які лише трохи стримали бетами на те, що ФРС знизить ставки в грудні.

Згідно з даними CME Fedwatch Tool, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні на рівні 55,7%, а ймовірність того, що ставка залишиться незмінною, становила 44,3%.

Інші дорогоцінні метали у вівторок виглядали оптимістично. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до $976,75 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,6% до $31,422 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь також відчули деяке полегшення від недавньої слабкості долара. Але червоний метал зазнав значних втрат протягом останнього місяця на тлі постійних побоювань щодо уповільнення попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $9 124,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% до $4,1440 за фунт.

Народний банк Китаю повинен прийняти рішення про базову процентну ставку по кредитах в середу.