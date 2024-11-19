Nasdaq, S&P закрилися з підвищенням, оскільки інвестори очікують звітності Nvidia

Nasdaq і S&P 500 закрилися вище в понеділок, відновивши деякі втрати, оскільки інвестори очікують квартальної звітності лідера в області штучного інтелекту Nvidia, а акції Tesla підскочили на перспективі сприятливих змін в політиці від нової адміністрації Трампа.

Nvidia повідомить про прибутки за третій квартал в середу, коли інвестори оцінять попит на чіпи і стійкість ейфорії щодо штучного інтелекту, яка стала рушійною силою зростання ринку в цьому році.

За даними BofA Global Research, розробник чіпів, який забезпечив 20% прибутку S&P 500 за минулий рік, як очікується, забезпечить майже 25% зростання прибутку на акцію в третьому кварталі. Акції Nvidia впали на 1,3% після повідомлення про те, що її нові чіпи зі штучним інтелектом перегріваються в серверах.

«Хоча Nvidia є останньою компанією з «Великої сімки», яка відзвітє, ви побачите значне зростання прибутку та уваги до неї», - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор BMO Family Office. «Це заслуговує на увагу, але я не відчуваю, що навколо цього немає такого ж рівня імпульсу, як це було квартал або два тому».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 55,39 пунктів, або на 0,13%, до 43 389,60, S&P 500 виріс на 23,00 пункти, або на 0,39%, до 5 893,62, а Nasdaq Composite - на 111,69 пунктів, або на 0,60%, до 18 791,81.

Енергетичні акції очолили S&P, підскочивши на 1,05%, а споживчі акції також зросли на 1,04%, оскільки Tesla підскочила на 5,6% після повідомлення Bloomberg про те, що члени перехідної команди новообраного президента Дональда Трампа прагнуть пом'якшити американські правила для самокерованих автомобілів. Промислові акції були найбільшим галузевим падінням.

Акції CVS Health зросли на 5,4% після того, як медичний страховик заявив, що додасть чотирьох нових членів до своєї ради директорів в рамках угоди з Glenview Capital Management.

«Я думаю, що багато конкретних секторів можуть бути досить волатильними до тих пір, поки ми не отримаємо більше інформації про нові призначення Трампа в кінці цього місяця», - сказав Шлейф.

Фондові індекси втратили частину різкого зростання, яке відбулося після рішучої перемоги Трампа, але Волл-стріт залишається досить сильним, оскільки 2024 рік наближається до завершення.

Зростаючі очікування того, що Федеральний резерв уповільнить темпи пом'якшення політики, і невизначеність щодо впливу призначень в уряді Трампа призвели до того, що S&P 500 і Nasdaq минулого тижня зазнали найгірших тижневих втрат за останні два місяці.

З початком ключового сезону святкових покупок, результати найбільших рітейлерів, включаючи Walmart, Lowe's Companies і Target, будуть уважно відстежуватися на цьому тижні, щоб оцінити силу американських споживачів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 159 нових максимумів і 88 нових мінімумів, акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,71 до 1.

На Nasdaq 2 158 акцій зросли, а 2 150 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, і тих, що падають, була у співвідношенні 1 до 1. Індекс S&P 500 показав 29 нових 52-тижневих максимумів і 13 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 69 нових максимумів і 265 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,94 млрд. акцій, порівняно з 14,12 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.