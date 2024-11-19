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Обсяг 3-міс. депозитних сертифікатів скоротився ще на 1,9 млрд грн - НБУ
17:47 18.11.2024 |
Національний банк України (НБУ) у п'ятницю, 15 листопада, на тендері з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів продав їх на 4,61 млрд грн.
Згідно з інформацією Нацбанку, із урахуванням погашення тижнем раніше цих інструментів на 6,53 млрд грн, обсяг тримісячних депосертифікатів в обігу зменшився на 1,92 млрд грн - до 55,52 млрд грн.
Зазначається, що кількість банків-учасників зменшилася до 16 із 23 на попередньому тендері.
Що стосується продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то впродовж двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 323,15 млрд грн до 394,38 млрд грн серед 49-61 банків.
Обсяг обов'язкових резервів з 11 листопада по 10 грудня становить 515,54 млрд грн, що на 3,46 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.
Як повідомлялося, правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних із 1 листопада, що підтримали 9 із 10 - членів комітету монетарної політики (КМП), при цьому один їхній колега, як і на попередньому засіданні, пропонував підвищити її до 13,5% річних. Ставку за тримісячними депозитними сертифікатами було збережено на рівні 15,5% річних, а за кредитами рефінансування - на рівні 16% річних.
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