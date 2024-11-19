Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний до євро і фунта, помітно дорожчає до єни

15:29 18.11.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США стабільний до євро і фунта стерлінгів вдень у понеділок, але помітно зростає до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Євро за даними на 13:47 EET коштує $1,0544 проти $1,0541 на закриття торгів минулої п'ятниці.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2620 порівняно з $1,2618 за підсумками минулої сесії.

Цього тижня учасники ринку очікують публікації остаточного звіту про жовтневу інфляцію в єврозоні та статданих щодо ринку житла в США.

Також трейдери очікують оголошення нового міністра фінансів США за обраного президента Дональда Трампа. ЗМІ вважають, що основні претенденти на посаду глави Мінфіну - інвестор і засновник Key Square Group Скотт Бессент і гендиректор Cantor Fitzgerald Говард Латник.

Курс долара щодо єни становить 155,01 єни проти 154,34 єни наприкінці попередніх торгів.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда минулими вихідними знову заявив, що регулятор планує підвищувати відсоткові ставки поступово, якщо ситуація в економіці розвиватиметься відповідно до прогнозів, але сигналів про терміни такого підвищення не дав.

Вартість долара в парі з офшорним юанем підвищилася на 0,2%, до 7,2491 юаня.

Цього тижня Народний банк Китаю (НБК, ЦБ країни) проведе засідання за ключовою ставкою, і аналітики в середньому очікують, що річну ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік буде збережено на рівні 3,1% річних, ставку за п'ятирічними кредитами - на рівні 3,6%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3715
  0,0919
 0,22
EUR
 1
 43,6345
  0,0187
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0152  0,04 0,09 41,6648  0,06 0,15
EUR 43,4087  0,03 0,06 44,2065  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,08 0,20 41,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес