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Долар стабільний до євро і фунта, помітно дорожчає до єни
15:29 18.11.2024 |
Курс долара США стабільний до євро і фунта стерлінгів вдень у понеділок, але помітно зростає до єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.
Євро за даними на 13:47 EET коштує $1,0544 проти $1,0541 на закриття торгів минулої п'ятниці.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2620 порівняно з $1,2618 за підсумками минулої сесії.
Цього тижня учасники ринку очікують публікації остаточного звіту про жовтневу інфляцію в єврозоні та статданих щодо ринку житла в США.
Також трейдери очікують оголошення нового міністра фінансів США за обраного президента Дональда Трампа. ЗМІ вважають, що основні претенденти на посаду глави Мінфіну - інвестор і засновник Key Square Group Скотт Бессент і гендиректор Cantor Fitzgerald Говард Латник.
Курс долара щодо єни становить 155,01 єни проти 154,34 єни наприкінці попередніх торгів.
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда минулими вихідними знову заявив, що регулятор планує підвищувати відсоткові ставки поступово, якщо ситуація в економіці розвиватиметься відповідно до прогнозів, але сигналів про терміни такого підвищення не дав.
Вартість долара в парі з офшорним юанем підвищилася на 0,2%, до 7,2491 юаня.
Цього тижня Народний банк Китаю (НБК, ЦБ країни) проведе засідання за ключовою ставкою, і аналітики в середньому очікують, що річну ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік буде збережено на рівні 3,1% річних, ставку за п'ятирічними кредитами - на рівні 3,6%.
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