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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3558 грн/$1
12:38 18.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 листопада 2024 року.
|Показник
|15.11.2024
|15.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2575
|41.3558
|0.24
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 листопада- 41,2796 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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