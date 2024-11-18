Волл-стріт впала через обережність Пауелла щодо зниження ставок

Основні індекси Волл-стріт закрилися в п'ятницю з пониженням, а S&P 500 і Nasdaq зазнали найбільших одноденних втрат за два тижні через побоювання щодо повільнішого зниження процентних ставок, а також через реакцію інвесторів на рішення обраного президента США Дональда Трампа щодо складу кабінету міністрів.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл в четвер назвав триваюче економічне зростання, міцний ринок праці та інфляцію вище цільового показника центрального банку США в 2% причинами того, що він може дозволити собі бути обережним з темпами і масштабами майбутніх знижень ставок.

Трейдери збільшили бети на те, що ФРС не змінить ставки на своєму грудневому засіданні, оцінюючи ймовірність цього приблизно в 42% проти 14% місяць тому, згідно з інструментом CME FedWatch. Вони також знизили очікування щодо пом'якшення у 2025 році.

Цю думку підкріпили п'ятничні економічні дані, які показали, що роздрібні продажі в США в жовтні зросли трохи більше, ніж очікувалося. Ціни на імпорт також відновилися, а дані, опубліковані в середу та четвер, показали стійку інфляцію.

«За останні 48 годин відбулися досить значні зміни, і не лише завдяки виборам, але й завдяки економічним даним, які виявилися кращими, ніж очікувалося, і заяві Пауелла про те, що не потрібно бути настільки агресивним щодо зниження процентних ставок», - сказав Адам Річ, заступник головного інвестиційного директора Vaughan Nelson в Х'юстоні.

«Очікування ринку щодо зниження процентних ставок значно знизилися, а також ринок перебудовується після доволі бугаєвої реакції на вибори в США».

П'ятничний розпродаж завершив тиждень, протягом якого фокус ринку змістився з перемоги Трампа на виборах в США, що розглядається як про-бізнесовий вибір, на занепокоєння щодо шляху зниження ставок і потенційних інфляційних ризиків за наступної адміністрації.

За тиждень S&P 500 впав на 2,08%, а Nasdaq - на 3,15%, що стало найбільшим тижневим падінням за останні два місяці. Dow впав на 1,24% за тиждень.

«Обсяги сьогодні підвищені. Люди фіксують прибутки, тому що це був хороший місяць. Цього місяця американські акції показали хороші результати. Але це не тотальна фіксація прибутку», - сказав Джон Огустін, головний інвестиційний директор Національного банку Хантінгтона, вказуючи на прибутки в секторі комунальних послуг. «Це свідчить про певну ротацію».

Акції виробників вакцин і упакованих харчових продуктів також впали після того, як Трамп заявив, що призначить Роберта Кеннеді-молодшого, який поширював дезінформацію про вакцини і критикував ультраперероблені продукти, на посаду глави Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 305,87 пункту, або на 0,70%, до 43 444,99, S&P 500 - на 78,55 пункту, або на 1,32%, до 5 870,62, а Nasdaq Composite - на 427,53 пункту, або на 2,24%, до 18 680,12.

Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією знизився на 1,4%, що стало четвертою сесією втрат поспіль.

Акції оборонних компаній і державних підрядників також впали, частково через занепокоєння з приводу вибору Трампа на початку цього тижня на посаду керівника нового Департаменту урядової ефективності.

Серед 11 основних галузей промисловості S&P 500 найбільше втратив сектор інформаційних технологій, який впав на 2,5%.

Крім того, Філвдельфійський індекс SE Semiconductor впав на 3,4%, а Applied Material - на 9,2% після того, як американський виробник обладнання для виробництва мікросхем спрогнозував прибуток у першому кварталі, нижчий за очікування Волл-стріт.

Акції Moderna впали на 7,3%, а Pfizer - на 4,7%, чинячи тиск на сектор охорони здоров'я, який закрився на 1,88% після досягнення найнижчого рівня з травня в п'ятий день зниження поспіль.

Індекс споживчих товарів, який знизився на 0,8%, також постраждав від новин про номінації. Серед найбільших падінь: Monster Beverage впав на 7%, Lamb Weston втратив 6%, а Keurig Dr Pepper впав на 5% до найнижчого рівня з квітня.

П'ятнична волатильність була викликана черговим закінченням терміну дії опціонів на акції та індекси, повідомляє Vaughan Nelson's Rich.

Брент Кочуба, засновник фінансової аналітичної компанії SpotGamma, сказав, що слабкість фондового ринку в п'ятницю була частково пов'язана з тим, що інвестори були погано підготовлені до відкату.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як вимірювач страху на Волл-стріт, в п'ятницю досяг 17,55, що є найвищим показником з дня виборів 5 листопада. Однак індекс розгубив прибуток і закрився на позначці 16,14.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 117 нових максимумів і 108 нових мінімумів, падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,89 до 1.

На Nasdaq 1 241 емітенти зросла і 3 115 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,51 до 1. Індекс S&P 500 показав 13 нових 52-тижневих максимумів і 25 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 36 нових максимумів і 285 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 15,47 мільярдів акцій порівняно з 13,94 мільярдами в середньому за останні 20 сесій.