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Долар знижується до основних валют
16:41 15.11.2024 |
Курс долара США знижується до основних світових валют удень у п'ятницю.
Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зменшується на 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,33%.
У п'ятницю ринок очікує нових статданих, які можуть дати уявлення про стан справ в американській економіці. Так, о 15:30 кч будуть опубліковано дані про обсяг роздрібних продажів у жовтні, о 16:15 EET - про зміну промислового виробництва за той самий місяць.
Євро, за даними на 14:56 EET, коштує $1,0578 порівняно з $1,0531 на закриття минулої сесії.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2676 порівняно з $1,2667 у четвер.
Банк Англії може рішуче знизити процентні ставки в разі отримання достатніх доказів уповільнення інфляції, заявила напередодні член Комітету з грошово-кредитної політики (MPC) Кетрін Манн.
В умовах невизначеності "очікування дає час на ретельніший аналіз ситуації, більш адекватну оцінку того, чи знизився інфляційний ризик у ступені, достатньому для зміни грошово-кредитної політики", сказала вона під час виступу на щорічній конференції Товариства професійних економістів (Society of Professional Economists).
"У поточному контексті активна ГКП - це тримати базову ставку на незмінному рівні до отримання достатніх доказів зниження інфляційної стійкості, а потім діяти рішуче", - зазначила Манн.
Курс долара щодо єни становить 155,43 єни проти 156,27 єни на кінець попередніх торгів.
Економіка Японії в третьому кварталі збільшилася на 0,2% щодо попередніх трьох місяців, за попередніми даними уряду. Дані збіглися з консенсус-прогнозом аналітиків, підготовленим Trading Economics.
Згідно з переглянутими даними, у другому кварталі 2024 року ВВП збільшився на 0,5%, тоді як раніше повідомлялося про його зростання на 0,7%.
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