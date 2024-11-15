Долар знижується до основних валют

Курс долара США знижується до основних світових валют удень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зменшується на 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,33%.

У п'ятницю ринок очікує нових статданих, які можуть дати уявлення про стан справ в американській економіці. Так, о 15:30 кч будуть опубліковано дані про обсяг роздрібних продажів у жовтні, о 16:15 EET - про зміну промислового виробництва за той самий місяць.

Євро, за даними на 14:56 EET, коштує $1,0578 порівняно з $1,0531 на закриття минулої сесії.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2676 порівняно з $1,2667 у четвер.

Банк Англії може рішуче знизити процентні ставки в разі отримання достатніх доказів уповільнення інфляції, заявила напередодні член Комітету з грошово-кредитної політики (MPC) Кетрін Манн.

В умовах невизначеності "очікування дає час на ретельніший аналіз ситуації, більш адекватну оцінку того, чи знизився інфляційний ризик у ступені, достатньому для зміни грошово-кредитної політики", сказала вона під час виступу на щорічній конференції Товариства професійних економістів (Society of Professional Economists).

"У поточному контексті активна ГКП - це тримати базову ставку на незмінному рівні до отримання достатніх доказів зниження інфляційної стійкості, а потім діяти рішуче", - зазначила Манн.

Курс долара щодо єни становить 155,43 єни проти 156,27 єни на кінець попередніх торгів.

Економіка Японії в третьому кварталі збільшилася на 0,2% щодо попередніх трьох місяців, за попередніми даними уряду. Дані збіглися з консенсус-прогнозом аналітиків, підготовленим Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у другому кварталі 2024 року ВВП збільшився на 0,5%, тоді як раніше повідомлялося про його зростання на 0,7%.