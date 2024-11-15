Фінансові новини
- |
- 15.11.24
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки знижують ставки за кредитами та депозитами
12:53 15.11.2024 |
Протягом III кварталу 2024 року банки України знижували ставки за депозитами та кредитами. Середня ставка за депозитами для населення становить 9,6% річних, за кредитами - 28,0%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (III квартал 2024 року).
Як зазначається в огляді, у ІІІ кварталі облікова ставка НБУ зберігалася на рівні 13,0% річних, як і ставка за депозитними сертифікатами "овернайт". Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ знизилася до 15,5% річних. Водночас у вересні НБУ підвищив вимоги до обов'язкового резервування коштів на поточних рахунках.
Ставки за депозитами
У цілому зниження ставок за коштами населення незначно уповільнилося. За новими гривневими угодами (включно з коштами на вимогу) ставка за квартал знизилася на 0,6 в. п. до 9,6% річних; за річними вкладами фізичних осіб за показником UIRD - на 0,3 в. п. до 12,9% річних. Спред між 12-місячними та 3-місячними депозитами вже понад рік залишається мізерним.
За даними НБУ, ставки за залученими коштами бізнесу дещо знизилися впродовж липня-серпня та повернулися до 8,5% річних у вересні.
Ставки за кредитами
Ринкові ставки за гривневими кредитами стабілізувалися: для бізнесу - близько 15% річних, для населення - дещо нижче 28% річних. Ставки за новими кредитами великим підприємствам залишалися нижчими, ніж для МСП.
Прогнози ставок
Нагадаємо, у ІV кварталі 2024 року банки України очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій. Однак оцінки банків стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо РФ та України
|Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ - Шмигаль
|Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility - Шмигаль
|Кандидат Трампа у держсекретарі обіцяє забезпечувати «мир через силу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки знижують ставки за кредитами та депозитами
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2575 грн/$1
|18 штатів подали позов проти SEC. Генслер натякнув на свою відставку
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.11.24
|Ціни на золото стабільні, але прямують до найгіршого тижня з 2021 року, оскільки бети на зниження ставок відступають
|Акції в Азії непевні, оскільки бети на зниження ставок зменшуються; дані з Китаю та Японії дають змішані сигнали
|Долар на вершині річного максимуму, оскільки Пауелл підвищує прибутковість, а дані по Китаю неоднозначні
Бізнес
|YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дасть змогу створювати ремікси ліцензійних пісень для Shorts
|Популярний перекладач DeepL запустив функцію голосового перекладу у реальному часі
|В Україні запустили маркетплейс для просування IT-компаній
|Безпека перемагає дизайн: Hyundai повертає фізичні кнопки в автомобілі
|Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android
|США заборонили Samsung експортувати мікросхеми до Китаю вслід за TSMC
|Signal отримав нові функції для дзвінків, як в Zoom та Google Meet