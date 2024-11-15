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АНАЛІТИКА

18 штатів подали позов проти SEC. Генслер натякнув на свою відставку

 

14 листопада 2024 року 18 штатів подали колективний позов проти Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) і п'яти її комісарів, звинувативши регулятор у перевищенні повноважень щодо криптосфери. Про це повідомляє журналістка Fox Business Елеонора Терретт.

За її даними, позов було подано до окружного суду Кентуккі. До нього приєдналися прокурори з низки так званих «червоних штатів», у яких при владі перебувають представники Республіканської партії.

Скаргу було подано спільно з правозахисною організацією DeFi Education Fund. Остання виступає за справедливе і прозоре регулювання у сфері децентралізованих фінансів.

Автори позову вважають неконституційним переслідування Комісією криптокомпаній у США. Також у паперах стверджується, що SEC перевищила свої повноваження.

Накладаючи значні штрафи та переслідуючи компанії в судах, Комісія створила вагомі ризики для швидкорослої сфери економіки, впевнені автори позову. Вони також вказали на те, що Конгрес схиляється до моделі регулювання цього сектора «на місцях», і SEC фактично зазіхнула на права органів самоврядування.

«Незаконне придушення криптовалюти адміністрацією Байдена-Гарріс торкнулося десятків мільйонів простих людей, які беруть участь у цьому динамічному цифровому ринку. Разом із консервативними генеральними прокурорами по всій країні ми подаємо цей виклик, щоб скоротити бюрократію», - заявив генеральний прокурор Кентуккі Рассел Коулман.

Серед п'яти комісарів, які фігурують у позові, є і голова SEC Гері Генслер. Примітно, у своїй заяві, присвяченій до виступу в рамках щорічного заходу Institute on Securities Regulation, він допустив можливість своєї відставки.

«Перш ніж закінчити, я хочу сказати дещо про SEC та її співробітників. Це чудове агентство. [...] Для мене було великою честю служити разом із ними, виконувати роботу для людей і забезпечувати, щоб наші ринки капіталу залишалися найкращими у світі», - заявив він.

У заяві Генслер вказує на те, що Комісія переслідувала криптокомпанії в суді й до нього. Також він говорить про необхідність слідувати чітким правилам і стверджує, що саме законодавство про цінні папери дало змогу економіці США розвиватися стрімко в останні десятиліття.

Нагадаємо, обраний президент Дональд Трамп заявив, що звільнить Генслера в разі своєї перемоги. Ймовірним кандидатом на посаду голови SEC є головний юрисконсульт компанії Robinhood Ден Галлагер.

У коментарі виданню CNBC співзасновник компанії MicroStrategy, найбільшого корпоративного біткойн-ходлера, Майкл Сейлор заявив, що відставка Генслера стане потужним позитивним імпульсом, який прискорить зростання крипторинку.

18 штатів подали позов проти SEC. Генслер натякнув на свою відставку
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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