Ціни на золото стабільні, але прямують до найгіршого тижня з 2021 року, оскільки бети на зниження ставок відступають

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах в п'ятницю, але демонстрували найгірші тижневі показники за останні три роки, оскільки сильна інфляція в США і менш оптимістичні сигнали з боку Федеральної резервної системи породили сумніви щодо зниження процентних ставок.

Жовтий метал також постраждав від ралі ризиків після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Ринки також були невизначені щодо перспектив процентних ставок при Трампі.

Спот-золото о 06:40 EET подорожчало на 0,2% до 2 569,47 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,1% до 2 574,05 доларів за унцію.

Цього тижня спотове золото знизилося приблизно на 4,3%, що є найгіршим показником з червня 2021 року. Спочатку жовтий метал впав з рекордних максимумів після того, як перемога Трампа на виборах минулого тижня збільшила апетит до ризику.

Цього тижня втрати поглибилися, оскільки долар підскочив до річних максимумів на тлі зростаючої невизначеності щодо найближчих перспектив процентних ставок.

Споживча і виробнича інфляція в США в жовтні залишилася високою, в той час як коментарі представників Федеральної резервної системи свідчать про те, що центральний банк більш обережно ставиться до подальшого зниження процентних ставок.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що стійкість американської економіки означає, що центральний банк може не поспішати з подальшим зниженням ставок. Його коментарі призвели до того, що трейдери зменшили очікування щодо зниження ставки в грудні.

Трейдери вбачають, що ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів в грудні становить 61%, в порівнянні з 85,7%, які спостерігалися в четвер. Трейдери також вбачають 39% ймовірність того, що ставки залишаться незмінними, згідно з даними CME Fedwatch.

Перспектива підвищення ставок на довший термін не обіцяє нічого хорошого для золота та інших дорогоцінних металів. Очікування більш інфляційної політики при Трампі також змусили трейдерів готуватися до підвищення довгострокових ставок.

Ф'ючерси на платину виросли на 0,3% до $946,70 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло виросли на 0,1% до $30,610 за унцію в п'ятницю. Обидва метали також зазнали значних втрат на цьому тижні.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли після неоднозначних економічних показників з Китаю, який є найбільшим імпортером. Але ціни на червоний метал зазнали значних втрат протягом тижня після того, як стимулюючі заходи в цій країні не дали бажаного результату.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $9 056,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% до $4,0968 за фунт. Обидва контракти знизилися на цьому тижні на 4%-5%, що є найгіршим падінням з початку липня.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали незначне поліпшення в китайській економіці, оскільки промислове виробництво в жовтні зросло менше, ніж очікувалося, так само як і інвестиції в основний капітал.

Але яскравою плямою стали роздрібні продажі на свято «Золотого тижня», які зросли більше, ніж очікувалося.