Акції в Азії непевні, оскільки бети на зниження ставок зменшуються; дані з Китаю та Японії дають змішані сигнали

Більшість азіатських акцій в п'ятницю торгувалися у вузькому діапазоні на тлі зростаючої обережності щодо зниження процентних ставок в США, в той час як інвестори засвоювали змішані економічні показники з Японії і Китаю.

Регіональні ринки відреагували на слабкі сигнали з Волл-стріт, яка впала в четвер після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл попередив, що сильна економіка США дає центральному банку більше часу для розгляду питання про зниження процентних ставок.

Його коментарі в поєднанні з сильними даними по інфляції, опублікованими цього тижня, змусили трейдерів різко зменшити бети на зниження ставки в грудні. Ф'ючерси на американські фондові індекси також впали на азіатських торгах, в той час як долар і прибутковість казначейських облігацій зросли.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite трохи впали, в той час як гонконгський індекс Hang Seng торгувався трохи вище після змішаного пакету економічних показників з материка.

Промислове виробництво в Китаї в жовтні зросло менше, ніж очікувалось, так само як і інвестиції в основний капітал. Ціни на житло також знизились протягом місяця, що свідчить про подальший тиск на ринок нерухомості.

Але роздрібні продажі зросли набагато більше, ніж очікувалося, значною мірою завдяки святкуванню Золотого тижня. Цей показник породив певні надії на подальше зростання роздрібних витрат, особливо після того, як Пекін мобілізує більше стимулів.

Китайські фондові індекси цього тижня втратили близько 2%, а індекс Hang Seng впав більш ніж на 6%. Втрати були спричинені тим, що останній раунд фіскальних заходів Китаю значною мірою розчарував інвесторів, які сподівалися на більш цілеспрямовані заходи.

Побоювання щодо відновлення торговельної війни з США також посилилися після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли на 0,9% і 0,8% відповідно, в основному відреагувавши на дані, які показали, що економічне зростання різко сповільнилося в третьому кварталі.

Валовий внутрішній продукт зріс на 0,9% у річному вимірі, дещо перевершивши очікування, але різко сповільнившись з 2,2% у попередньому кварталі, які також були переглянуті в бік зниження.

Приватне споживання залишалося п'янким і було єдиною точкою підтримки для економіки, особливо на тлі сповільнення капітальних видатків та іноземного попиту. Сильна єна також тиснула на японських експортерів протягом кварталу, хоча з того часу валюта різко ослабла.

Слабкі показники посилили сподівання на те, що Банк Японії не матиме достатньо простору для подальшого підвищення процентних ставок, особливо в умовах посилення політичної невизначеності.

Більші азійські ринки залишались у вузькому діапазоні, оскільки трейдери зменшили очікування щодо негайного зниження процентних ставок у США.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,5%, а південнокорейський KOSPI впав на 0,5%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття після того, як індекс скотився на територію корекції з рекордних максимумів вересня.

Індійські ринки постраждали від тривалого відтоку іноземного капіталу, оскільки оптимізм щодо економіки був притуплений високою інфляцією.

Настрої щодо ширших азійських ринків також погіршилися через перспективу президентства Трампа, оскільки він запропонував підвищити тарифи на весь імпорт до США. Китай, ймовірно, найбільше постраждає від цих тарифів, оскільки Трамп запропонував мито на рівні 60%.