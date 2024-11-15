Долар на вершині річного максимуму, оскільки Пауелл підвищує прибутковість, а дані по Китаю неоднозначні

Долар США готовий до значного тижневого зростання в п'ятницю, піднявшись майже до річних максимумів, оскільки яструбиний поворот глави Федеральної резервної системи привів до зростання короткострокових казначейських облігацій, залишивши Волл-стріт і європейські ф'ючерси в мінусі.

Азійські акції, схоже, завершили жорстокий тиждень на більш стійкій ноті, чому сприяли дані про роздрібні продажі в Китаї, другій за величиною економіці світу, які перевершили прогнози в жовтні, що є позитивним знаком для споживчих витрат, хоча інші показники не виправдали очікування.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що немає необхідності поспішати зі зниженням ставок, оскільки економіка продовжує зростати, ринок праці стабільний, а інфляція все ще перевищує цільовий показник у 2%, що зменшує очікування щодо зниження ставок в наступному місяці.

Ф'ючерси на облігації ФРС на наступний рік впали з грудня на 7 пунктів і передбачають лише 71 базисний пункт зниження ставки до кінця 2025 року. Зниження ставки в наступному місяці більше не є високо ймовірною подією, оскільки в неї закладено лише 61%, в порівнянні з 82,5% на попередній сесії.

Це підняло долар по всьому світу, особливо проти євро, оскільки очікування більш агресивного пом'якшення політики в Європі ще більше підірвало єдину валюту, яка вже торгується на річних мінімумах.

Goldman Sachs тепер вбачає більший ризик того, що ФРС може сповільнити темпи пом'якшення раніше, можливо, вже на грудневих або січневих засіданнях, в той час як JPMorgan все ще радить ФРС знизити ставку в грудні, хоча вони очікують, що центральний банк може знизити темпи пом'якшення в січні.

«Після «цукрового удару», спричиненого обранням Трампа, і його подальшого впливу на очікування щодо прибутків компаній, ентузіазм ринку зменшується через більшу невизначеність щодо процентних ставок, особливо в наступному році», - сказав Кайл Родда, старший аналітик Capital.com.

У п'ятницю ф'ючерси на Nasdaq впали на 0,4%, а ф'ючерси на S&P 500 - на 0,3%. Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 впали на 0,5%.

Найбільший фондовий індекс Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії виріс на 0,2%, але все ще знизився на 4,3% за тиждень, що є найбільшим тижневим падінням за останні два роки.

Регіональний індекс охорони здоров'я продемонстрував гірші результати, знизившись на 1% після того, як новообраний президент США Дональд Трамп призначив Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, відомого скептика щодо вакцин, на посаду керівника головного американського агентства охорони здоров'я.

Токійський Nikkei, однак, виріс на 0,7% завдяки відновленню ієни, що покращило перспективи японських експортерів. Тим не менш, за тиждень він знизився на 1,7%.

Долар виріс за п'ять днів проти єни ще на 0,2% до 156,51, приблизно до найвищого рівня з липня.

Але єнові ведмеді були на сторожі, оскільки міністерство фінансів Японії продовжувало попереджати про дії уряду проти надмірних валютних рухів. Банк Японії також оголосив, що голова Кадзуо Уеда виступить з промовою в понеділок, в якій будуть присутні будь-які натяки на терміни наступного підвищення ставок.

Китайські акції скоротили попередні втрати, оскільки офіційні дані показали, що роздрібні продажі в жовтні зросли на 4,8%, але зростання промислового виробництва не виправдало прогнозів, а зниження інвестицій в нерухомість поглибилося.

Китайські «блакитні фішки» востаннє знизились на 0,1%, в той час як гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,9%.

Що стосується американської політики, то ще до виступу Пауелла дані про ціни виробників показали, що базовий показник дещо здивував у бік підвищення, що також викликало занепокоєння ринків щодо темпів пом'якшення в майбутньому.

Короткострокова дохідність казначейських облігацій зросла протягом ночі і залишалась підвищеною в п'ятницю. Дворічна дохідність утримувалась на рівні 4,36%, підскочивши за ніч на 6 базисних пунктів і закрившись на рівні 4,357%.

На валютних ринках долар за тиждень зріс на 1,6% по відношенню до основних конкурентів.

Євро перебуває на рівні 1,0540 долара і очікується значне тижневе падіння на 1,7%. Протокол останнього засідання Європейського центрального банку показав, що зниження ставки минулого місяця було, швидше за все, страховим кроком.

Ринки, однак, більш оптимістично налаштовані щодо ЄЦБ і бачать пристойну 36%-ву ймовірність того, що він може посилити пом'якшення в грудні, підвищивши ставку на півпункту, щоб захиститися від ризиків для зростання. Вони також вважають, що ЄЦБ буде змушений знижувати ставку на кожному засіданні до середини наступного року.