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Індекси Волл-стріт знизилися після того, як Пауелл розвіяв надії на зниження ставки в грудні

07:59 15.11.2024 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт знизилися в четвер після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл розвіяв надії інвесторів на ще одне зниження процентної ставки цього року, заявивши, що американському центральному банку не потрібно поспішати з пом'якшенням монетарної політики.

Пауелл заявив на заході ФРС в Далласі, що оскільки економіка все ще зростає, ринок праці стабільний, а інфляція все ще перевищує цільовий показник в 2%, ФРС може ретельно обміркувати питання зниження ставок.

Хоча трейдери все ще прогнозували зниження ставки на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні ФРС, ймовірність знизилась до 62% з 76%, що були раніше в другій половині дня і з 82,5% в середу, як показав інструмент CME FedWatch.

«Коментарі Пауелла підлили холодної води в те, що раніше було дуже оптимістичним прогнозом щодо шляху зниження ставок», - сказав Адам Хеттс, глобальний керівник відділу мульти-активів в Janus Henderson Investors.

«Однак ми не можемо вважати, що інфляція та ринок праці перебувають у рівновазі, тому це обнадійливий сигнал для економіки».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 207,33 пункти, або на 0,47%, до 43 750,86, S&P 500 втратив 36,21 пункти, або 0,60%, до 5 949,17, а Nasdaq Composite впав на 123,07 пункти, або 0,64%, до 19 107,65.

Пауелл виступив після того, як дані показали, що індекс цін виробників у жовтні зріс на 0,2% в місячному обчисленні, що відповідає прогнозам, хоча річне зростання на 2,4% було трохи вищим за очікування.

Кількість заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що закінчився 9 листопада, знизилася на 4 000 до 217 000 з урахуванням сезонних коливань, що нижче прогнозу.

«З'являється все більше доказів того, що інфляція залишається вищою за цільовий показник ФРС у 2%», - сказала Мелісса Браун, керуючий директор з досліджень інвестиційних рішень в SimCorp в Нью-Йорку. «Цифри приблизно відповідають очікуванням, але іноді інвестори відступають назад і запитують: «Що це насправді означає?» Це призводить до більшої невизначеності щодо дій ФРС після грудневого засідання».

Минулого тижня ралі після виборів у США пішло на спад, оскільки увага також переключилася на потенційний інфляційний тиск від змін у політиці, таких як вищі мита, що очікуються від адміністрації новообраного президента Дональда Трампа.

Деякі інші політики ФРС знову звернули увагу на інфляційні ризики, зважуючи, коли, як швидко і наскільки знижувати відсоткові ставки.

Президент ФРБ Річмонда Том Баркін заявив, що високі виплати заробітної плати профспілкам і можливість майбутнього підвищення мит можуть змусити чиновників ФРС бути більш обережними і не вважати, що вони виграли свою битву проти високої інфляції.

Серед 11 основних промислових секторів S&P 500 найбільше знизився промисловий сектор, втративши 1,7% за день, причому найбільше постраждали оборонні компанії, які різко зросли в перші дні після виборів.

У четвер найбільше втратили акції оборонного сектора RTX Corp, які впали на 3,9% після падіння до найнижчого рівня з 19 вересня. Акції General Dynamics також сильно погіршилися, впавши на 6,9% після падіння до найнижчого рівня з 31 жовтня.

Деяку підтримку «блакитним фішкам» Dow надало 6%-ве зростання акцій Walt Disney після того, як гігант індустрії розваг повідомив про квартальні прибутки, які перевершили прогнози Уолл-стріт, і запропонував надійні прогнози на найближчі роки.

Споживчі товари були другим найслабшим сектором S&P 500, який впав на 1,5%, під деяким тиском виробників електромобілів.

Акції виробника електромобілів Tesla закрилися падінням на 5,8%, а акції Rivian Automotive впали на 14,3% після того, як Reuters повідомило, що перехідна команда Трампа планує скасувати податкову знижку в розмірі $7 500 на покупку електромобілів в рамках більш широкого законодавства про податкову реформу.

Акції Tapestry закрилися на 12,8% після досягнення найвищого рівня з липня 2013 року. Материнська компанія Coach заявила, що припиняє угоду з Capri Holdings вартістю $8,5 млрд після того, як її заблокував американський суддя. Акції Capri виросли на 4,4%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 177 нових максимумів і 90 нових мінімумів, падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,8 до 1.

На Nasdaq 1 362 акції зросли, а 2 912 впали. Акції, що падали, переважали акції, що зростали, у співвідношенні 2,14 до 1. Індекс S&P 500 показав 26 нових 52-тижневих максимумів і 12 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 81 новий максимум і 190 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 15,34 мільярда акцій порівняно з 13,68 мільярда в середньому за останні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

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