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Обсяги кредитування бізнесу та населення продовжують зростати - огляд Нацанку

23:23 14.11.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Обсяг кредитного портфеля клієнтів банків у липні - вересні 2024 року зріс на 22,4%, а якість кредитного портфеля поліпшується понад рік.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Огляді банківського сектору за ІII квартал 2024 року, повідомляє Національний банк України.

«Обсяг чистих активів банків за ІІІ квартал зріс на 1,8%. Насамперед зросли вкладення банків в ОВДП: на 8,9% порівняно з попереднім кварталом та на 39% - з ІІІ кварталом 2023 року. Натомість обсяги депозитних сертифікатів НБУ скорочуються третій квартал поспіль», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяг чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу за III квартал зріс на 6,9% порівняно з попереднім кварталом та на 22,9% - порівняно з ІІІ кварталом 2023 року. Частка МСП у чистому портфелі гривневих кредитів бізнесу зросла до 60%

Найбільше зростання корпоративних кредитів спостерігалося в оптовій торгівлі та агросекторі.

Обсяг чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля також зростає: приріст за ІІІ квартал становив 9,7% порівняно з попереднім кварталом та 40,7% - з ІІІ кварталом 2023 року. Надалі домінують незабезпечені позики, водночас конкуренція в сегменті дещо посилилася, а частка банків-лідерів - знизилася.

Темп приросту іпотеки трохи сповільнився порівняно з попередніми періодами. Майже все іпотечне кредитування надалі відбувається в державній програмі "єОселя", валовий портфель якої у III кварталі збільшився на 3,5 млрд грн до 21,3 млрд грн. Частка кредитів на нерухомість зросла до 13,4% від чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.

Зауважується, що якість кредитного портфеля поліпшується вже понад рік - частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася до 32,3%. За кредитами бізнесу цей показник зменшився до 40,7%, фізичних осіб - до 17,6%.

Ставки за новими гривневими кредитами стабілізувалися: для бізнесу - на рівні близько 15% річних, для населення - дещо нижче 28% річних.

Як повідомлялось, НБУ у 2025 році повернеться до звичної оцінки стійкості банківської системи, включно зі стрес-тестуванням. Банки повинні будуть забезпечити належний рівень капіталу до кінця 2025 року.
Ключові теги: кредит
 

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