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АНАЛІТИКА

Долар утримується на річному максимумі завдяки імпульту торгівлі Трампа

08:07 14.11.2024 |

Фінанси

 

У четвер курс долара США досягнув річного максимуму проти основних конкурентів і продовжив зростати п'ятий день поспіль завдяки підвищенню прибутковості та перемозі Дональда Трампа на виборах.

Долар піднявся вище 156 ієн вперше з липня. Євро впав до найнижчого рівня з листопада 2023 року до $1,0546, а фунт стерлінгів досяг найнижчого рівня за три місяці до $1,2683.

Прогнозується, що вищі торговельні мита та жорсткіша імміграція за нової адміністрації Трампа сприятимуть зростанню інфляції, що потенційно уповільнить цикл зниження ставок Федеральним резервом у довгостроковій перспективі. Очікування збільшення дефіциту бюджету підвищують дохідність казначейських облігацій, надаючи долару додаткову підтримку.

Республіканська партія новообраного президента контролюватиме обидві палати Конгресу, коли він вступить на посаду в січні, згідно з прогнозом Edison Research, що дасть йому широкі можливості для просування свого порядку денного.

«Долар США - це магічна валюта, яка підтримується за рахунок зростання, імпульсу, різниці в темпах зростання, (і) майбутніх фіскальних і тарифних обмежень», - сказав Кріс Уестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone.

«Хоча тенденції не тривають вічно, поки економіка США не почне руйнуватися, цілком ймовірно, що все більш багата позиція в доларах США виявиться основним фактором, який може викликати розпродаж».

Криптовалюта біткоїн також піднялася до нового рекордного максимуму в 93 480 доларів за одну ніч, і знову зростала до цього рівня вдень в Азії. Трамп пообіцяв зробити США «криптовалютною столицею планети».

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних валют, включаючи євро та ієну, додав 0,2% до 106,69, що є найвищим показником з початку листопада 2023 року.

Долар ненадовго знизився в середу після того, як показник споживчої інфляції в США відповідав прогнозам економістів, що дозволило ФРС зберегти курс на зниження ставок на засіданні в грудні.

Довгострокова прибутковість казначейських облігацій також зросла в середу і продовжила це зростання вранці в Азії, досягнувши 4,483% вперше з 1 липня.

У той же час, австралійський долар впав до тримісячного мінімуму після дещо слабших даних по зайнятості, досягнувши позначки $0,6464.

«Після тривалого періоду зростання робочих місць в Австралії, що перевищив очікування, сьогоднішнє більш м'яке зростання робочих місць пропонує деякі скромні ознаки охолодження на надзвичайно стійкому ринку праці», - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.

«Це дає центральному банку простір для маневру, щоб зберегти свою увагу до інфляції і утримувати ставки в обмежувальному діапазоні до кінця року, і все це без будь-яких значних ознак погіршення ситуації на ринку праці».

Новозеландський долар впав приблизно на 0,4% до $0,5859.
За матеріалами: investing.com
 

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