Волл-стріт завершив торги різноспрямовано, в той час як дані по інфляції зберігають надії на зниження ставок ФРС

Dow і S&P 500 завершили середу трохи вище, в той час як Nasdaq втратив позиції після того, як жовтневі дані показали, що споживчі ціни зростають відповідно до очікувань, додавши підтримку бетам на те, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки в грудні.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) виріс на 0,2% в жовтні четвертий місяць поспіль і виріс на 2,6% в річному обчисленні, повідомило Бюро статистики праці Міністерства праці. За виключенням волатильних продовольчих та енергетичних компонентів, ІСЦ зріс на 0,3% у жовтні, що відповідає прогнозам економістів.

Після цього звіту бети трейдерів відображали більш ніж 82% ймовірність зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні ФРС, в порівнянні з 58,7% в понеділок, згідно з інструментом FedWatch групи CME.

В той час як деякі представники ФРС були більш обережними в середу, президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив Bloomberg TV, що він впевнений, що інфляція рухається вниз, зазначивши, що дані по індексу споживчих цін «підтверджують» цю тенденцію до зниження.

«Є певне полегшення, що інфляція не випередила очікування. Це викликало занепокоєння в сьогоднішньому звіті ІСЦ», - сказав Анджело Куркафас, старший інвестиційний стратег Edward Jones. «Той факт, що ми отримали правильну цифру, допоміг розвіяти деякі з цих побоювань. Ніщо з сьогоднішніх даних не свідчить проти зниження ставки в грудні».

За словами Куркафаса, зростання індексу споживчого сектору, який виріс більш ніж на 1% за день, швидше за все, пов'язане з бетами на зниження ставок.

Тим не менш, президент ФРБ Далласа Лорі Логан заявила, що центральний банк США повинен діяти обережно щодо подальшого зниження процентних ставок, щоб уникнути ненавмисного повторного розпалювання інфляції.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 47,21 пункту, або на 0,11%, до 43 958,19, S&P 500 - на 1,39 пункту, або на 0,02%, до 5 985,38, а Nasdaq Composite - на 50,66 пункту, або на 0,26%, до 19 230,74.

Також на тлі бетів на зниження ставок у грудні різко впала дохідність 2-річних казначейських облігацій США після виходу інфляційного звіту.

Однак, після публікації даних 10-річна дохідність відновилася і зросла до 4,46%, оскільки інвестори зосередилися на довгострокових очікуваннях, що політика новообраного президента Дональда Трампа може призвести до посилення інфляції.

Тим не менш, інвестори очікують про-бізнесової позиції та можливого зниження податків від наступної адміністрації.

За словами Саака Мануеляна, керуючого директора і керівника відділу торгівлі акціями Wedbush Securities Саака Мануеляна, прогнози в середу про те, що Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників, свідчать про те, що Трампу буде легше проштовхувати свою політику.

Хоча Вену Крішна, керівник американської фондової стратегії та глобальних стратегій, пов'язаних з акціями, в Barclays, бачить висхідний імпульс для ризикових активів, він сказав, що ринок бореться зі ставками, інфляцією та оцінками, які «зараз є більшими перешкодами, ніж у 2016 році, коли Трамп востаннє ставав президентом».

Що стосується окремих акцій, то акції Spirit Airlines впали на 59% в середу після повідомлення про те, що американський перевізник готується подати заяву про банкрутство, в той час як компанія заявила, що веде переговори з кредиторами.

Акції Rivian злетіли на 13,7% після того, як Volkswagen у вівторок збільшив свої інвестиції в виробника електромобілів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 371 новий максимум і 113 нових мінімумів, падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,41 до 1.

На Nasdaq 1 459 акцій зросли, а 2 839 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,95 до 1. Індекс S&P 500 показав 58 нових 52-тижневих максимумів і 15 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 201 новий максимум і 165 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 16,49 мільярдів акцій порівняно з 13,46 мільярдами в середньому за останні 20 сесій.