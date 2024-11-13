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АНАЛІТИКА

Долар США слабо зміцнюється в очікуванні даних про інфляцію

14:29 13.11.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США слабо підвищується щодо основних світових валют.

Учасники торгів очікують виходу даних про інфляцію, які можуть вплинути на подальші дії Федеральної резервної системи.

Аналітики в середньому прогнозують, що темпи підйому споживчих цін у жовтні прискорилися до 2,6% у річному виразі з 2,4% попереднього місяця, за даними Trading Economics. Офіційні дані буде оприлюднено пізніше в середу.

Індекс DXY, який розраховує біржа ICE і який показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, зріс на 0,02% проти рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на аналогічну величину.

Євро торгується вдень у районі $1,0620 порівняно з $1,0624 на закриття минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 164,46 єни порівняно зі 164,24 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 154,93 єни проти 154,62 єни.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2744 порівняно з $1,2749 днем раніше. Курс євро становить 0,8334 фунта проти 0,8335 у вівторок.

За прогнозами аналітиків ING, євро найближчим часом залишатиметься поблизу рівня 0,83 фунта.

"Ринки вважають малоймовірним зниження базової ставки Банком Англії в грудні й розраховують на її скорочення лише на 50 базисних пунктів до вересня 2025 року", - ідеться в повідомленні банку.

Водночас в ING очікують, що Європейський центральний банк у найближчому майбутньому знижуватиме процентні ставки сильніше, ніж Федеральна резервна система.
За матеріалами: Економічна правда
 

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