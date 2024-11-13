Фінансові новини
- |
- 13.11.24
- |
- 21:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США слабо зміцнюється в очікуванні даних про інфляцію
14:29 13.11.2024 |
Курс долара США слабо підвищується щодо основних світових валют.
Учасники торгів очікують виходу даних про інфляцію, які можуть вплинути на подальші дії Федеральної резервної системи.
Аналітики в середньому прогнозують, що темпи підйому споживчих цін у жовтні прискорилися до 2,6% у річному виразі з 2,4% попереднього місяця, за даними Trading Economics. Офіційні дані буде оприлюднено пізніше в середу.
Індекс DXY, який розраховує біржа ICE і який показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, зріс на 0,02% проти рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на аналогічну величину.
Євро торгується вдень у районі $1,0620 порівняно з $1,0624 на закриття минулої сесії.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 164,46 єни порівняно зі 164,24 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 154,93 єни проти 154,62 єни.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2744 порівняно з $1,2749 днем раніше. Курс євро становить 0,8334 фунта проти 0,8335 у вівторок.
За прогнозами аналітиків ING, євро найближчим часом залишатиметься поблизу рівня 0,83 фунта.
"Ринки вважають малоймовірним зниження базової ставки Банком Англії в грудні й розраховують на її скорочення лише на 50 базисних пунктів до вересня 2025 року", - ідеться в повідомленні банку.
Водночас в ING очікують, що Європейський центральний банк у найближчому майбутньому знижуватиме процентні ставки сильніше, ніж Федеральна резервна система.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Топгенерал НАТО: «Якби у росіян не було «ядерки» – ми б допомагали вигнати їх з України»
ТОП-НОВИНИ
|Схеми: Родина нардепа «слуг» купила елітну нерухомість у Дубаї на понад $1 млн
|Трамп має намір призначити ексглаву нацрозвідки США Реткліффа директором ЦРУ
|Трамп оголосив ведучого Fox News і критика НАТО майбутнім головою Пентагону
|Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки перед шостим переглядом програми EFF - Рашкован
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США слабо зміцнюється в очікуванні даних про інфляцію
|Європейські ринки акцій зростають, акції Siemens Energy підскочили на 16%
|НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 41,3677 грн/$1
|Бонуси до заробітку на Волл-стріт зростуть вперше з 2021 року
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.11.24
|Сполучені Штати проводять розслідування щодо російських клієнтів UBS
|Ціни на золото зростають, оскільки торгівля Трампа охолола напередодні даних по інфляції
Бізнес
|Смартфони Red Magic 10 Pro, окрім флагманського Snapdragon 8 Elite, отримають додатково ігровий чип R3 власної розробки
|Android 15 отримав підтримку Wi-Fi Ranging для точного визначення геолокації в приміщеннях
|ШІ допоможе TSMC збільшити виробництво напівпровідників на 22% до кінця 2024 року
|TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю
|Учені розробили технологію, яка виявляє рак легенів за одним видихом
|Вчені вперше успішно відновили зір за допомогою трансплантації стовбурових клітин
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату