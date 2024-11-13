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НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 41,3677 грн/$1
12:44 13.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 13 листопада 2024 року.
|Показник
|12.11.2024
|13.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3589
|41.3677
|0.02
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 13 листопада- 41,3763 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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