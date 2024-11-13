Бонуси до заробітку на Волл-стріт зростуть вперше з 2021 року

Очікується, що фірми з Волл-стріт виплатять більші бонуси за 2024 рік, що стане першим збільшенням після рекордного 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що виплати, ймовірно, зростуть після того, як фінансисти отримали вигоду від кількох факторів в останні місяці: відновлення укладання угод, зниження процентних ставок Федеральним резервом і зростання фондових ринків до рекордних максимумів.

Хоча бонуси будуть щедрішими, вони залишаться нижчими за рекордні рівні 2021 року, коли доходи та винагороди були аномально високими.

Прогнозується, що інвестиційні банкіри, які займаються андеррайтингом боргових зобов'язань, отримають найбільший сплеск бонусів у розмірі від 25% до 35% у 2024 році завдяки відновленню активності. Їхні колеги на ринках акціонерного капіталу, ймовірно, отримають підвищення на 15%-25%.

Банкіри, що консультують угоди злиття компаній отримають збільшення бонусів від 5% до 10%. Фахівці з продажу акцій і трейдингу можуть очікувати, що їхні бонуси зростуть приблизно на 15%-20%, тоді як у випадку з фіксованим доходом виплати, ймовірно, збільшаться на 5%-10%.

Але не всі банкіри поділяють радість відновлення Бонуси для роздрібних і комерційних банкірів, ймовірно, зменшаться або залишаться на тому ж рівні протягом року.