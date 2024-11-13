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Ціни на золото зростають, оскільки торгівля Трампа охолола напередодні даних по інфляції
08:57 13.11.2024 |
Ціни на золото зросли на торгах в Азії в середу, відігравши частину нещодавніх втрат, оскільки ралі долара після перемоги Дональда Трампа на виборах призупинилося в очікуванні даних по інфляції, які, ймовірно, будуть впливати на процентні ставки.
Жовтий метал переживав різке падіння з рекордних максимумів за останні кілька тижнів, оскільки перемога Трампа на виборах спровокувала значне ралі на світових фінансових ринках, пов'язане з ризиком. Нещодавні втрати призвели до того, що у вівторок спотове золото досягло майже двомісячного мінімуму.
Спотове золото о 06:16 EET подорожчало на 0,5% до $2 609,90 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, впали на 0,4% до $2 615,70 за унцію.
Жовтий метал, схоже, відновився після нещодавніх втрат, і основна увага прикута до майбутніх даних по інфляції індексу споживчих цін, які дадуть більше підказок щодо процентних ставок.
Очікується, що показник покаже, що інфляція в жовтні залишилася високою, що віщує погіршення для бетів на тривале пом'якшення монетарної політики з боку Федерального резерву.
Перемога Трампа на виборах додала невизначеності щодо перспектив інфляції. Очікується, що новообраний президент буде проводити більш експансивну політику під час свого другого терміну, що може призвести до зростання інфляції та відсоткових ставок.
Основні дорогоцінні метали також зросли в середу, компенсувавши деякі нещодавні втрати. Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до $960,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,1% до $31,108 за унцію.
Невизначеності щодо процентних ставок додало попередження президента ФРБ Міннеаполіса Ніла Кашкарі, який заявив, що будь-яке зростання інфляції може призвести до того, що ФРС призупинить своє зниження ставок.
За останні два місяці центральний банк знизив процентні ставки в цілому на 75 базисних пунктів, і очікується, що в грудні він знизить ставки ще на 25 б.п.
Трейдери дещо знизили бети на грудневе зниження ставок після коментарів Кашкарі, свідчать дані CME Fedwatch.
Цього тижня мають виступити ще кілька чиновників ФРС, зокрема, голова Джером Пауелл в четвер.
Серед промислових металів, ціни на мідь трохи знизилися в середу і зазнали різких втрат на останніх сесіях, оскільки нові фіскальні заходи з боку Китаю, найбільшого імпортера міді, в значній мірі пригнітили ринок.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $9 137,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $4 1390 за фунт.
Китай схвалив борговий пакет на суму 10 трильйонів юанів (1,4 трильйона доларів) для підтримки місцевих органів влади. Але трейдери були розчаровані відсутністю цілеспрямованих заходів для підтримки споживання і ринку нерухомості.
Аналітики кажуть, що Пекін, швидше за все, прагне отримати більше ясності щодо того, що президентство Трампа спричинить для країни, перш ніж затверджувати додаткові фіскальні заходи. Трамп пообіцяв запровадити високі імпортні мита для Китаю.
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