Акції в Азії падають на тлі охолодження ралі Трампа та даних по інфляції в США

Більшість азіатських акцій впали в середу, слідуючи за втратами на Волл-стріт, оскільки післявиборче ралі, схоже, охолоджується, в той час як очікування ключових даних по інфляції в США також підстьобнуло неприйняття ризику.

Регіональні ринки залишалися під тиском після того, як нові фіскальні заходи Китаю виявилися в значній мірі невдалими, в той час як невизначеність щодо того, як президентство Дональда Трампа вплине на китайсько-американські відносини і світову торгівлю, також підважувала.

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах після негативної сесії на Волл-стріт, оскільки фондові індекси впали з рекордних максимумів після сильного зростання минулого тижня. Волл-стріт різко зросла після перемоги Трампа на президентських виборах 2024 року.

На настрої також вплинули деякі яструбині коментарі чиновників Федерального резерву, коли президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі попередив, що будь-яке зростання інфляції може призвести до того, що ФРС збереже ставки на незмінному рівні в грудні.

Основна увага зараз прикута до даних по індексу споживчих цін, які вийдуть пізніше в середу, і, як очікується, покажуть, що інфляція в США залишилася високою в жовтні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в середу залишалися в вузькому діапазоні, в той час як гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,6%.

Всі три індекси зазнали певних втрат на останніх сесіях після того, як плани Китаю щодо додаткового боргу в 10 трильйонів юанів (1,4 трильйона доларів США) в значній мірі не виправдалися.

Інвестори тепер чекають на додаткові фіскальні заходи, спрямовані на поліпшення споживчих витрат і підтримку ринку нерухомості. Агентство Bloomberg повідомило, що країна розглядає можливість зниження податків на купівлю житла, щоб підтримати сектор нерухомості, хоча це мало вплинуло на місцеві акції.

Аналітики кажуть, що Пекін, ймовірно, шукає більше підказок щодо політики Трампа стосовно країни, враховуючи, що він пообіцяв підвищити торгові мита на китайський імпорт.

Очікується, що Китай в грудні оголосить про додаткові фіскальні стимули під час двох політичних зустрічей на високому рівні.

У середу азіатські ринки в основному відступили, оскільки очікування публікації індексу споживчих цін в США викликало нехіть до ризиків. Ринки також очікували на виступ голови ФРС Джерома Пауелла пізніше цього тижня.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 1%, а TOPIX втратив 1,1%. Гігант технологічних інвестицій SoftBank Group Corp. втратив 0,6%, навіть незважаючи на те, що його прибуток за вересневий квартал виявився значно вищим, ніж очікувалось.

Південнокорейський індекс KOSPI постраждав від тривалих втрат в акціях виробників мікросхем, а акції Samsung Electronics Co Ltd впали до чотирирічного мінімуму через побоювання з приводу торгових тарифів США за часів Трампа. Samsung також значно відстала від своїх конкурентів у використанні підвищеного попиту на мікросхеми пам'яті, викликаного бумом штучного інтелекту.

Австралійський ASX 200 знизився на 1% через втрати в банківських і гірничодобувних акціях, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття після того, як індекс знизився на 1% на попередній сесії.

Індекс Nifty був близький до п'ятимісячного мінімуму після того, як дані по індексу споживчих цін в Індії за жовтень виявились набагато сильнішими, ніж очікувалось.