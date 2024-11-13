Долар міцно тримається на тлі інфляції в США, біткоїн націлився на нові максимуми

Долар США в середу утримується біля шести з половиною місячного максимуму проти основних конкурентів, а біткойн впевнено тримається трохи нижче рекордних максимумів, оскільки ринки оцінюють так звану «торгівлю Трампа» напередодні ключових даних по інфляції в США пізніше в той же день.

Долар пожинає плоди перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США минулого тижня, а інвестори оцінюють політику зниження податків і торгових тарифів при новій адміністрації, які вважаються інфляційними.

Перемога Трампа призвела до зростання прибутковості казначейських облігацій США, оскільки ринки вважають, що Федеральна резервна система може пом'якшити ступінь майбутнього зниження ставок.

За прогнозами Decision Desk HQ в понеділок, Республіканська партія новообраного президента, схоже, буде контролювати обидві палати Конгресу, коли Трамп вступить на посаду в січні, що дозволить йому просувати програму зниження податків і скорочення федерального уряду.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до кошика валют, виріс на 0,02% до 106,01, недалеко від максимуму вівторка у 106,17, найсильнішого з 1 травня.

Біткоїн призупинив своє рекордне зростання, знизившись на 0,23% до $87 105,05 після того, як у вівторок досягнув історичного максимуму в $89 998. Трамп пообіцяв зробити США «криптовалютною столицею планети».

У середу інвестори отримають нові дані щодо інфляції в США, коли пізніше вдень буде опублікований жовтневий звіт по індексу споживчих цін (ІСЦ). Очікується, що базовий показник зросте на 0,3%, хоча все, що вище цього показника, може ще більше знизити шанси на пом'якшення в грудні.

«У другій половині тижня фокус, ймовірно, знову зміститься на інфляцію і політику ФРС, але чи призведе це до розгортання торгів Трампа, ще належить з'ясувати», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

Трейдери також борються з новою невизначеністю щодо ФРС після перемоги Трампа, що потенційно залишає центральному банку менше можливостей для зниження процентних ставок, якщо ціни знову підуть вгору при новій адміністрації.

Згідно з інструментом FedWatch Tool від CME Group, ймовірність зниження ставки на чверть базисного пункту в грудні становить близько 60%, тоді як місяць тому вона становила 84%.

Ринки отримали більше інформації від офіційних осіб ФРС, з коментарями президента ФРБ Міннеаполіса Ніла Кашкарі і президента ФРБ Річмонда Томаса Баркіна у вівторок, хоча обидва дали зрозуміти, що вони не готові судити про те, як швидко або наскільки знизити процентні ставки.

Голова ФРС Джером Пауелл виступить у четвер, напередодні публікації даних по індексу цін виробників (ІЦВ) в США в той же день і по роздрібним продажам в п'ятницю.

Євро залишається під тиском політичної невизначеності, оскільки в Німеччині, найбільшій економіці блоку, 23 лютого відбудуться вибори, через кілька тижнів після розпаду правлячої коаліції канцлера Олафа Шольца. Тим часом ринки зважують потенційні тарифи Трампа проти Європи, а також Китаю.

У вівторок курс євро впав до річного мінімуму в $1,0596, а в останній раз знизився на 0,05% до $1,061875.

Фунт стерлінгів не змінився і склав $1,2746 під тиском загального зміцнення долара США.

Оптова інфляція в Японії прискорилася в жовтні, оскільки відновлення падіння єни призвело до зростання вартості імпорту деяких товарів, як показали дані в середу, що ускладнило рішення Банку Японії про те, як скоро підвищувати процентні ставки.

Долар виріс приблизно на 0,17% по відношенню до ієни до 154,88 після 154,934, що є найвищим показником по відношенню до японської валюти з 30 липня.

Австралійський долар, який чутливо реагує на економічні перспективи Китаю, залишився під тиском, знизившись на 0,02% до $0,6531.

У третьому кварталі заробітна плата в Австралії зросла найповільнішими річними темпами з кінця 2022 року на тлі припливу нових працівників та послаблення інфляції, що дещо додало аргументів на користь зниження процентних ставок.