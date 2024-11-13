Індекси Волл-стріт знизились через політику Трампа та економічні дані

Три основні індекси Волл-стріт закрилися з пониженням у вівторок, оскільки інвестори зафіксували частину прибутку від післявиборчого ралі і з тривогою чекали даних по інфляції в США, які повинні бути опубліковані на цьому тижні.

Індекси зросли до рекордних максимумів з моменту виборів в США 5 листопада, оскільки інвестори зробили ставку на зростання акцій завдяки запропонованому новообраним президентом Дональдом Трампом зниженню податків і перспективі пом'якшення регуляторної політики.

Але у вівторок ентузіазм інвесторів згас через побоювання, що політика наступної адміністрації США призведе до посилення інфляції. Європейські акції втратили 2%, оскільки політики Європейського центрального банку попередили, що підвищення мит з боку Трампа перешкоджатиме глобальному зростанню.

Деякі з акцій, які, як очікувалося, будуть добре працювати при Трампі, повернули собі прибуток, а акції виробника електромобілів Tesla закрилися падінням на 6% у вівторок після зростання майже на 40% з дня виборів.

Індекс Russell 2000 впав на 1,8% після закриття на трирічному максимумі в понеділок. Зростання прибутковості казначейських облігацій США завдало шкоди акціям, оскільки інвестори в облігації оцінили політику Трампа.

«Прибутковість 10-річних казначейських облігацій створює свого роду зустрічний вітер проти ралі акцій. Існують суперечливі сигнали, коли інвестори святкують всі ці ініціативи зростання, але ринок облігацій відштовхує назад», - сказав Джек Аблін, головний інвестиційний директор Cresset Capital.

«Проблема полягає в тому, що мита, зниження податків та імміграційні обмеження дійсно створюють інфляційний тиск, який ринок облігацій не може ігнорувати».

Рассел Прайс, головний економіст Ameriprise Financial, сказав, що падіння акцій за кордоном додало певного тиску на американські акції, разом з фіксацією прибутку напередодні даних по інфляції.

«Коли ми відкрилися, вже відчуваючи деякий спад після дуже сильного зростання, інвестори прагнуть зафіксувати прибуток на випадок, якщо акції продовжать падати», - сказав Прайс.

У центрі уваги інвесторів - дані по інфляції споживчих цін в середу, за якими слідують дані по інфляції цін виробників і роздрібних продажів, які будуть оприлюднені цього тижня, оскільки вони можуть дати підказки про подальший політичний курс Федеральної резервної системи США.

За словами Прайса, ці дані представляють короткостроковий ризик для інвестицій. «Цілком ймовірно, що вони сприяють деякому зниженню, яке ми спостерігаємо сьогодні».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 382,15 пункти, або 0,86%, до 43 910,98, S&P 500 втратив 17,36 пунктів, або 0,29%, до 5 983,99, а Nasdaq Composite - 17,36 пунктів, або 0,09%, до 19 281,40.

Найбільше знизився індекс Dow's Amgen, який впав більш ніж на 7% через розпродаж наприкінці сесії.

Брокерська компанія Cantor Fitzgerald повідомила, що експериментальний препарат від ожиріння MariTide від Amgen показав зниження мінеральної щільності кісткової тканини на 4%, згідно з даними, опублікованими в лютому.

Серед 11 основних галузей промисловості S&P 500 найбільше знизилися показники у секторі матеріалів - на 1,6%, а також у секторі охорони здоров'я, який потягнув за собою компанію Amgen.

Індекс послуг зв'язку показав найбільший ріст, додавши 0,5%.

Тим часом президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив у вівторок вдень, що монетарна політика США є «помірно обмежувальною», а вартість короткострокових запозичень продовжує сповільнювати інфляцію та економіку, але не набагато.

Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив раніше в той же день, що центральний банк США готовий реагувати, якщо інфляційний тиск зросте або ринок праці ослабне.

Акції біотехнологічної компанії Novavax впали на 6% після скорочення річного прогнозу доходів через нижчі, ніж очікувалося, продажі її вакцини від COVID-19.

Акції Honeywell досягли рекордного максимуму і закрилися на 3,8% після того, як активний інвестор Elliott Investment заявив, що придбав пакет акцій промислового конгломерату вартістю понад $5 млрд.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 328 нових максимумів і 101 новий мінімум, падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 3,48 до 1.

На Nasdaq 1 328 акцій зросли, а 3 012 впали, падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,27 до 1. Індекс S&P 500 показав 55 нових 52-тижневих максимумів і 16 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 193 нових максимуми і 129 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 15,29 мільярда акцій порівняно з 13,17 мільярда в середньому за останні 20 сесій.