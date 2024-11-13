Мінфін розмістив ОВДП на ₴26,5 мільярда

Міністерство фінансів України 12 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 26,478 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на майже 26,5 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,028 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року; 5,212 млрд грн під 13,42% з погашенням через 2 роки; 5,076 млрд грн під 16,19% із погашенням через 2,4 року; 5,389 млрд грн під 14,03% із погашенням через 3 роки; 305 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,4 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 132,4 млн дол. під 4,61% з погашенням через 1 рік.



