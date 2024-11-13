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Мінфін розмістив ОВДП на ₴26,5 мільярда
Міністерство фінансів України 12 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 26,478 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на майже 26,5 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,028 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року; 5,212 млрд грн під 13,42% з погашенням через 2 роки; 5,076 млрд грн під 16,19% із погашенням через 2,4 року; 5,389 млрд грн під 14,03% із погашенням через 3 роки; 305 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,4 року.
Також було запропоновано доларові ОВДП: 132,4 млн дол. під 4,61% з погашенням через 1 рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|174*
|175
|176*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000233332
|Дорозміщення
UA4000232896
|Дорозміщення
UA4000233340
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|12.11.2024
|12.11.2024
|12.11.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|13.11.2024
|13.11.2024
|13.11.2024
|Дата оплати відсотків
|30.04.2025
|30.04.2025
|09.04.2025
|Дата оплати відсотків
|29.10.2025
|29.10.2025
|08.10.2025
|Дата оплати відсотків
|29.04.2026
|29.04.2026
|08.04.2026
|Дата оплати відсотків
|28.10.2026
|07.10.2026
|Дата оплати відсотків
|07.04.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|76.00
|78.00
|81.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.20
|15.60
|16.20
|Термін обігу (днів)
|532
|714
|875
|Дата погашення
|29.04.2026
|28.10.2026
|07.04.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|11 650 409 000
|33 261 800 000
|17 637 855 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|10 000 000 000
|20 000 000 000
|10 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|24
|46
|19
|Кількість задоволених заявок, шт.
|24
|26
|17
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|15.20
|15.10
|16.20
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|15.00
|12.20
|16.00
|Встановлена дохідність, %
|15.20
|13.50
|16.19
|Середньозважена дохідність, %
|15.20
|13.42
|16.19
|Надходження до бюджету
|5 028 297 859.61
|5 211 777 720.00
|5 076 495 315.92
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|177
|178
|179*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000232912
|Дорозміщення
UA4000231625
|Первинне
размещення
UA400023313407
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|12.11.2024
|12.11.2024
|12.11.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|13.11.2024
|13.11.2024
|13.11.2024
|Дата оплати відсотків
|02.04.2025
|12.02.2025
|05.12.2024
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|13.08.2025
|05.06.2025
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|11.02.2026
|04.12.2025
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|31.03.2027
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|82.95
|84.00
|23.05
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.59
|16.80
|4.61
|Термін обігу (днів)
|1 050
|1 183
|386
|Дата погашення
|29.09.2027
|09.02.2028
|04.12.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|40 097 171 000
|293 126 000
|129 746 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|293 126 000
|129 746 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|20 000 000 000
|15 719 466 000
|129 746 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|61
|16
|55
|Кількість задоволених заявок, шт.
|29
|16
|55
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.10
|16.80
|4.62
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|13.69
|16.80
|4.60
|Встановлена дохідність, %
|14.38
|16.80
|4.62
|Середньозважена дохідність, %
|14.03
|16.80
|4.61
|Надходження до бюджету
|5 388 754 900.00
|305 188 134.90
|132 389 897.34
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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