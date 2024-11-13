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Мінфін розмістив ОВДП на ₴26,5 мільярда

23:09 12.11.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 12 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 26,478 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на майже 26,5 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,028 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року; 5,212 млрд грн під 13,42% з погашенням через 2 роки; 5,076 млрд грн під 16,19% із погашенням через 2,4 року; 5,389 млрд грн під 14,03% із погашенням через 3 роки; 305 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,4 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 132,4 млн дол. під 4,61% з погашенням через 1 рік.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону174*175176*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000233332		Дорозміщення
UA4000232896		Дорозміщення
UA4000233340
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 12.11.2024 12.11.2024 12.11.2024
Дата оплати за придбані облігації 13.11.2024 13.11.2024 13.11.2024
Дата оплати відсотків 30.04.2025 30.04.2025 09.04.2025
Дата оплати відсотків 29.10.2025 29.10.2025 08.10.2025
Дата оплати відсотків 29.04.2026 29.04.2026 08.04.2026
Дата оплати відсотків  28.10.2026 07.10.2026
Дата оплати відсотків   07.04.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.00 78.00 81.00
Номінальний рівень дохідності, % 15.20 15.60 16.20
Термін обігу (днів) 532 714 875
Дата погашення 29.04.2026 28.10.2026 07.04.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 11 650 409 000 33 261 800 000 17 637 855 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10 000 000 000 20 000 000 000 10 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 24 46 19
Кількість задоволених заявок, шт. 24 26 17
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.20 15.10 16.20
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 12.20 16.00
Встановлена дохідність, % 15.20 13.50 16.19
Середньозважена дохідність, % 15.20 13.42 16.19
Надходження до бюджету 5 028 297 859.61 5 211 777 720.00 5 076 495 315.92

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону177178179*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000232912		Дорозміщення
UA4000231625		Первинне
размещення
UA400023313407
(Ном. в ін.вал.  США)
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 200 000
Дата розміщення 12.11.2024 12.11.2024 12.11.2024
Дата оплати за придбані облігації 13.11.2024 13.11.2024 13.11.2024
Дата оплати відсотків 02.04.2025 12.02.2025 05.12.2024
Дата оплати відсотків 01.10.2025 13.08.2025 05.06.2025
Дата оплати відсотків 01.04.2026 11.02.2026 04.12.2025
Дата оплати відсотків 30.09.2026 12.08.2026 
Дата оплати відсотків 31.03.2027 10.02.2027 
Дата оплати відсотків 29.09.2027 11.08.2027 
Дата оплати відсотків  09.02.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 82.95 84.00 23.05
Номінальний рівень дохідності, % 16.59 16.80 4.61
Термін обігу (днів) 1 050 1 183 386
Дата погашення 29.09.2027 09.02.2028 04.12.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 40 097 171 000 293 126 000 129 746 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 293 126 000 129 746 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 000 000 000 15 719 466 000 129 746 000
Кількість поданих заявок, шт. 61 16 55
Кількість задоволених заявок, шт. 29 16 55
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.10 16.80 4.62
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 13.69 16.80 4.60
Встановлена дохідність, % 14.38 16.80 4.62
Середньозважена дохідність, % 14.03 16.80 4.61
Надходження до бюджету 5 388 754 900.00 305 188 134.90 132 389 897.34

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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