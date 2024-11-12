Долар прискорив зростання до євро і фунта, помітно дорожчає до єни

Курс долара США прискорив зростання в парах з євро і фунтом стерлінгів, упевнено підвищується до японської єни вдень у вівторок.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, зростає на 0,34% порівняно з рівнем на закриття попередніх торгів, ширший WSJ Dollar Index - на 0,33%.

Трейдери вважають, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах може підстьобнути інфляцію, тим самим завадивши планам Федеральної резервної системи (ФРС) зі зниження ключової процентної ставки.

Увагу ринку спрямовано на дані про споживчі ціни в США в жовтні, які будуть опубліковані в середу. Консенсус-прогноз, представлений Trading Economics, передбачає прискорення річної інфляції до 2,6% з 2,4% у вересні.

Також цього тижня відбудуться виступи багатьох членів керівництва Федрезерву. Минулого тижня ФРС знизила ставку на 25 базисних пунктів, до 4,5-4,75% річних.

Євро за даними на 14:34 EET коштує $1,0613 порівняно з $1,0656 на закриття минулої сесії, єдина європейська валюта втрачає 0,4%.

Фунт стерлінгів втратив 0,5% і торгується на рівні $1,2810 порівняно з $1,2868 у понеділок.

Курс долара щодо єни становить 154,11 єни проти 153,72 єни на кінець попередніх торгів. Японська валюта дешевшає на 0,3%.

Вартість американської валюти долара до оншорного юаня зросла до 7,2323 юаня з 7,2140 юаня напередодні, офшорного - до 7,2449 юаня з 7,2278 юаня.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у вівторок підвищив довідковий курс долара на 0,2% порівняно з понеділком - до 7,1927 юаня/$1. Показник оновив максимальне значення з вересня 2023 року.

Оншорний юань може відхилятися від довідкового курсу на 2% у той чи інший бік.

