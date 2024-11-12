Фондові індекси Європи знижуються, акції Bayer падають майже на 12%

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи різко знижуються у вівторок через слабкі квартальні звіти низки великих компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11.41 EET знизився на 0,77%, до 508,41 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,71%, німецький DAX - 0,58%, французький CAC 40 - 0,95%. Італійський FTSE MIB знизився на 0,67%, іспанський IBEX 35 - на 0,63%.

Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у жовтні збільшилися на 2,4% у річному вимірі після зростання на 1,8% на місяць раніше, йдеться в остаточному звіті Федерального статистичного управління країни (Destatis). У помісячному вирахуванні ціни зросли на 0,4% після зниження на 0,1% у вересні. Дані збіглися з попередньою оцінкою та консенсус-прогнозом аналітиків.

Тим часом середній розмір заробітної плати у Великій Британії у липні-вересні зріс на 4,3% у річному обчислені після підйому на 3,9% у червні-серпні. Без урахування бонусів зростання склало 4,8% проти 4,9%, перевищивши прогноз на рівні 4,7%. Активні темпи зростання зарплат можуть стати перешкодою для подальших зниження ключової ставки Банку Англії.

Акції Bayer AG падають на 11,7% і є лідером зниження у зведеному європейському індексі. Німецький хімічний та фармацевтичний концерн у третьому кварталі знизив виторг через слабкі результати сільськогосподарського підрозділу, а також погіршив річний прогноз для скоригованої EBITDA.

Ціна паперів Infineon Technologies AG зростає на 5,4%, хоча один із найбільших у Європі виробників напівпровідникової продукції отримав чистий збиток і скоротив виручку у четвертому кварталі 2024 фінансового року.

Капіталізація AstraZeneca Plc зростає на 0,5%. Фармкомпанія зафіксувала зростання чистого прибутку і виручки в липні-вересні, причому доходи і скоригований прибуток виявилися кращими за прогнози аналітиків.

Британський оператор мобільного зв'язку Vodafone Group Plc збільшив виторг у першому півріччі 2025 фінансового року на 1,6% і підтвердив прогноз фінансових показників на весь фінрок, але ринкова вартість компанії знижується на 4% через слабкі результати німецького підрозділу.

Котирування акцій німецької Siemens Energy піднімаються на 1,8% на новини, що її підрозділ Gamesa отримав контракт на суму понад 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,29 млрд) від британської ScottishPower, що належить іспанській Iberdrola.

Папери Mediobanca падають на 6,8% після того, як італійський банк звітував про скорочення чистого прибутку на 6% у минулому фінкварталі.

На біржі у Франкфурті активно дешевшають папери хімічної компанії Brenntag (на 9%) через слабку квартальну звітність, у Парижі - акції виробників товарів класу "люкс" Kering та LVMH (на 4,8% та 2,2% відповідно).