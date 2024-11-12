НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5896 грн/$1

У вівторок долар США виріс до чотиримісячного максимуму проти основних конкурентів, в той час як біткойн продовжив своє рекордне ралі, оскільки інвестори продовжували вкладати гроші в ці угоди, вважаючи, що отримають вигоду від адміністрації Дональда Трампа.