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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5896 грн/$1
12:38 12.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 листопада 2024 року.
|Показник
|11.11.2024
|12.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2737
|41.3589
|0.21
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 12 листопада- 41,2981 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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