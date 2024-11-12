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Ціни на золото стабільні, але зазнають значних втрат, оскільки долар відскакує на торгівлі Трампа

08:59 12.11.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото мало змінилися на торгах в Азії у вівторок після падіння з рекордних максимумів останніх тижнів на тлі різкого зміцнення долара на тлі спекуляцій щодо другого президентства Дональда Трампа.

Посилення апетиту до ризику після перемоги Трампа на виборах минулого тижня призвело до зниження попиту на золото як на безпечний актив. Різке зростання курсу долара також тиснуло на ціни на злитки.

Спотове золото о 06:27 EET впало на 0,1% до $2 617,64 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $2 623,70 за унцію.

Спотові ціни впали з рекордних максимумів у майже 2800 доларів за унцію за останні два тижні, що було викликано стрибком курсу долара, оскільки ринки зробили ставку на те, що інфляційна політика Трампа збереже процентні ставки на високому рівні в довгостроковій перспективі.

Цього тижня курс долара підскочив до чотиримісячних максимумів, в той час як прибутковість казначейських облігацій також зросла.

Очікується, що протекціоністська позиція Трампа щодо торгівлі та імміграції сприятиме зростанню інфляції.

Цього тижня основна увага буде прикута до ключових даних по індексу споживчих цін в США, які, як очікується, покажуть, що інфляція в жовтні залишилася високою. Цей показник, ймовірно, також вплине на очікування щодо процентних ставок.

Крім публікації даних по інфляції, цього тижня також відбудеться низка виступів представників Федеральної резервної системи, які дадуть нові підказки щодо політики після того, як центральний банк знизив ставки на 25 базисних пунктів минулого тижня.

Згідно з даними CME Fedwatch, ймовірність того, що ставки будуть знижені ще на 25 б.п. в грудні, становить 66,7%, а ймовірність того, що ставки залишаться незмінними, - 33,3%.

Інші дорогоцінні метали торгувалися у вівторок різноспрямовано, але також відновлювалися після недавніх втрат, пов'язаних з торговельними операціями Трампа. Ф'ючерси на платину впали на 0,9% до $962,95 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло виросли на 0,1% до $30,645 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь відступили у вівторок, продовживши недавні втрати після того, як нові фіскальні заходи в Китаї, найбільшому імпортері міді, в значній мірі підірвали ринки.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 290,0 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,6% до $4 220 за фунт.

Всекитайські збори народних представників затвердили 10 трильйонів юанів (1,4 трильйона доларів) нових боргових заходів для підтримки місцевих органів влади. Але трейдери заперечували проти відсутності цільових заходів для особистого споживання та ринків нерухомості, особливо в умовах підвищення торговельних мит за президентства Трампа.

Проте аналітики JPMorgan заявили, що Китай, ймовірно, оприлюднить більш цілеспрямовані фіскальні заходи в найближчі місяці, і що Пекін, ймовірно, намагається оцінити наслідки президентства Трампа.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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