Акції в Азії знижуються на тлі стимулювання Китаю, в центрі уваги - інфляція в США

Більшість азіатських акцій у вівторок торгувалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки китайські ринки зазнали труднощів після нещодавніх фіскальних заходів Пекіна, а основна увага була зосереджена на показниках інфляції в США, які будуть оприлюднені цього тижня.

Апетит до ризику в основному знизився після того, як світові фондові ринки досягли значного зростання одразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Регіональні ринки відреагували на помірно позитивне нічне закриття на Волл-стріт, а американські фондові індекси дещо зросли до рекордних максимумів. Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на торгах в Азії, оскільки інвестори розмірковували над тим, як перемога Трампа вплине на економічну політику.

Цього тижня в центрі уваги також ключові дані по інфляції індексу споживчих цін в США, які дадуть більше підказок щодо процентних ставок. У найближчі дні також заплановані виступи багатьох чиновників Федеральної резервної системи.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite незначно виросли у вівторок, в той час як гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,7%, продовживши різкі втрати з попередньої сесії.

Китайські ринки боролися за напрямок руху, оскільки інвестори не були вражені заявою Пекіна про боргові заходи на суму 10 трильйонів юанів (1,6 трильйона доларів США) для підтримки місцевих органів влади.

Але очікується, що ці заходи не нададуть значної прямої підтримки економіці. Інвесторів також розчарувала відсутність фіскальних заходів, спрямованих на стимулювання особистого споживання та підтримку ринку нерухомості.

У вівторок ЗМІ повідомили, що Китай планує знизити податки на купівлю житла, щоб підтримати ринок нерухомості, хоча акції, схоже, не отримали значної підтримки від цього повідомлення.

Аналітики кажуть, що Китай, швидше за все, утримався від додаткових фіскальних заходів, щоб оцінити вплив президентства Трампа на країну, враховуючи, що новообраний президент пообіцяв ввести високі торгові тарифи проти Пекіна.

Японські ринки виявилися виключенням серед своїх регіональних аналогів: Nikkei 225 додав 0,4%, а TOPIX підскочив на 1%.

Японські ринки були підтримані, головним чином, великою кількістю високих прибутків, зокрема, Sony Corp збільшила свій квартальний прибуток більш ніж на 70%. Але медіа-гігант представив слабкий прогноз щодо скорочення продажів апаратного забезпечення.

Акції SoftBank Group Corp. виросли на 0,4%, випередивши свої квартальні прибутки пізніше в той же день, при цьому очікується, що технологічний інвестиційний будинок опублікує слабкіші прибутки через падіння оцінок технологій протягом місяця.

Японські ринки також були підтримані м'якою ієною, яка залишилась біля тримісячних мінімумів.

Більш широкі азіатські ринки були переважно негативними. Австралійський ASX 200 впав на 0,4%, навіть незважаючи на те, що дані показали подальше покращення споживчих настроїв у листопаді.

Південнокорейський KOSPI втратив 0,8% через тривалу слабкість акцій технологічних компаній.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились змішано, оскільки індекс намагався відновитись після значних втрат у жовтні. Індекс інфляції споживчих цін в Індії також буде опублікований пізніше цього дня.