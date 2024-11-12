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АНАЛІТИКА

Долар зростає разом з біткоїном на тлі зростання торгівлі Трампа; євро, юань пригнічені

08:17 12.11.2024 |

Фінанси

 

У вівторок долар США виріс до чотиримісячного максимуму проти основних конкурентів, в той час як біткойн продовжив своє рекордне ралі, оскільки інвестори продовжували вкладати гроші в ці угоди, вважаючи, що отримають вигоду від адміністрації Дональда Трампа.

Євро знемагав біля майже семимісячного мінімуму, досягнутого за ніч, а юань впав до більш ніж тримісячного мінімуму на тлі того, що Європа і Китай є основними цілями потенційних мит, які можуть бути введені Трампом.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до шести аналогічних валют, включаючи євро, виріс на 0,16% до 105,59 станом на 07:07 EET, повернувшись до максимуму понеділка у 105,70, найсильнішого з 3 липня.

Провідна криптовалюта біткоїн піднялася до нового історичного максимуму в $89 637. Трамп пообіцяв зробити США «криптовалютною столицею планети».

«Якщо історія не зраджує, біткойн може легко закінчити рік на позначці $100 000», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

Тим часом, «очікування економічного зростання США та агресивна торговельна політика адміністрації Трампа продовжують підштовхувати долар США до зростання», - сказав Родда.

«Ринки послабляють очікування знижують ставок ФРС в майбутньому, і зниження ставок на грудневому засіданні ставиться під сумнів».

Республіканська партія Трампа буде контролювати обидві палати Конгресу, коли він вступить на посаду в січні, прогнозує Decision Desk HQ в понеділок. Це дозволить йому просувати програму зниження податків і скорочення федерального уряду.

Потенційно інфляційні тарифи та імміграційна політика призвели до того, що ринкові шанси на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи на чверть пункту 18 грудня знизилися до 69% з майже 80% тиждень тому, згідно з даними FedWatch Tool від CME Group.

Трамп попередив, що блок євро «заплатить велику ціну» за те, що не купує достатньо американського експорту, причому автомобілі є особливою мішенню нового президента США. Він пригрозив Китаю загальними 60% тарифами.

Офшорний юань впав до 7,2505 за долар, що є найслабшим показником з 1 серпня, до минулих торгів на рівні 7,2469.

Австралійський долар, який має тенденцію коливатися під впливом економічних перспектив Китаю, головного торгового партнера Австралії, просів на 0,33% до $0,65525.

Євро опустився до $1,0629 за ніч вперше з 22 квітня і востаннє переходив з рук в руки на рівні $1,0642.

Спільна валюта відчуває додатковий тиск через політичну невизначеність у найбільшій економіці блоку, Німеччині. Останній партнер канцлера Олафа Шольца по коаліції, Зелені, в понеділок приєдналися до закликів опозиції провести дострокове парламентське голосування, щоб відкрити шлях до дострокових виборів.

У вівторок будуть опубліковані дані по споживчій інфляції з усього регіону, включаючи Німеччину.

Стерлінг ослаб на 0,23% до $1,2841 на передодні даних по зайнятості, які можуть дати підказки щодо темпів зниження ставок Банком Англії.

Єна виросла приблизно на 0,1% до 153,48 за долар, що склало невелику частину її падіння на 0,7% за ніч. Минулого тижня японська валюта впала до тримісячного мінімуму в 154,715 за долар.

«Ми вважаємо, що для долара США є більше можливостей для зростання», - сказала Крістіна Кліфтон, старший валютний стратег Австралійського банку Співдружності (Commonwealth Bank of Australia).

«Швидкі гроші вже перемістили капітал, але довгостроковим інвесторам знадобиться час, щоб перерозподілити свої портфелі».
За матеріалами: investing.com
 

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