Фінансові новини
- |
- 12.11.24
- |
- 10:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
S&P 500 зафіксував рекордно високе закриття, акції, пов'язані з Трампом, зростають
07:56 12.11.2024 |
Основні індекси Волл-стріт зафіксували рекордно високе закриття в понеділок завдяки акціям, які, як очікується, виграють від потенційної фіскальної політики новообраного президента-республіканця Дональда Трампа.
Ринкова вартість акцій Tesla зросла на 9% до понад 1,1 трильйона доларів завдяки ставкам на те, що автовиробник отримає вигоду від тісних зв'язків генерального директора Ілона Маска з Трампом. Декілька інших акцій також збільшили свої прибутки після перемоги Трампа на виборах, оскільки трейдери очікують, що вони отримають вигоду від його повернення до Білого дому.
Фінансовий індекс S&P 500 виріс на 1,4%, а банки допомогли підняти індекс Dow до найвищого рівня за всю історію завдяки прибуткам Wells Fargo & Co та JPMorgan.
Індекс Russell 2000 з невеликою капіталізацією підскочив на 1,5% до максимуму з листопада 2021 року. Менші компанії розглядаються як потенційні бенефіціари від запропонованого Трампом зниження податків та очікуваного послаблення регулювання.
Microsoft, Amazon і Meta Platforms впали приблизно на 1% кожен.
Індекс S&P 500 виріс майже на 4% з моменту перемоги Трампа минулого вівторка, а Nasdaq - майже на 5%.
Індекс інформаційних технологій S&P 500 відступив майже на 1%, а індекс мікросхем PHLX впав на 2,5%, при цьому важковаговик у галузі штучного інтелекту Nvidia повернув нещодавні здобутки і знизився на 1,6%.
«Це були дикі чотири дні після виборів, і ринок перевів подих», - сказав Джейк Доллархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома, - «Але тенденція рухається вгору. Я не здивуюся, якщо ралі Трампа перетвориться на ралі Санта-Клауса».
Всі три основні індекси Волл-стріт піднялися до рекордно високих рівнів закриття. S&P 500 виріс на 0,10% і завершив сесію на позначці 6 001,35 пунктів. Nasdaq набрав 0,06% до 19 298,76 пунктів, а Dow Jones Industrial Average виріс на 0,69% до 44 293,13 пунктів.
Обсяги торгів на американських біржах були високими - 15,4 мільярда акцій, в порівнянні з середнім показником в 12,8 мільярда акцій за попередні 20 сесій.
Акції криптовалют зросли, коли біткоїн злетів до рекордних 87 000 доларів. Котирування Coinbase Global підскочили на 20%, а біткоїн-майнери MARA Holdings і Riot Platforms підскочили на 30% і 17% відповідно.
Інвестори стежать за даними по інфляції споживчих цін, які будуть опубліковані в середу, і за низкою інших ключових даних на цьому тижні, щоб отримати сигнали про економіку і перспективи монетарної політики.
Минулого тижня Федеральна резервна система США знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, і ф'ючерси на процентні ставки означають, що трейдери вбачають 65% ймовірність ще одного зниження на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні центрального банку, згідно з даними CME FedWatch.
«Оскільки політики вже так обережно ставляться до ризику відновлення цінового тиску, особливо на тлі триваючого зміцнення економіки США, ФРС повинна буде йти обережним шляхом», - попередив Сіма Шах, головний глобальний стратег Principal Asset Management.
В індексі S&P 500 кількість емітентів, що зростають, перевищила кількість емітентів, що падають, у співвідношенні 1,5 до одного.
Індекс S&P 500 показав 117 нових максимумів і 7 нових мінімумів; індекс Nasdaq зафіксував 363 нових максимуми і 86 нових мінімумів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп обрав «яструбів» Марко Рубіо та Майка Волтца як держсекретаря та радника з нацбезпеки
ТОП-НОВИНИ
|Проєкт закону про держбюджет на 2025 рік містить норму щодо проведення пенсійної реформи
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
|Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото стабільні, але зазнають значних втрат, оскільки долар відскакує на торгівлі Трампа
|Акції в Азії знижуються на тлі стимулювання Китаю, в центрі уваги - інфляція в США
|Долар зростає разом з біткоїном на тлі зростання торгівлі Трампа; євро, юань пригнічені
|S&P 500 зафіксував рекордно високе закриття, акції, пов'язані з Трампом, зростають
|Нові банки долучилися до програми компенсації за придбання української техніки
|Долар США прискорив зростання до основних валют
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
Бізнес
|Вчені вперше успішно відновили зір за допомогою трансплантації стовбурових клітин
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату
|Детройт перетворює вуличні ліхтарі на зарядні станції для електромобілів
|Huawei подала патент на сульфідний твердий електроліт для нових твердотільних акумуляторів
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
|Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»