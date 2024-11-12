S&P 500 зафіксував рекордно високе закриття, акції, пов'язані з Трампом, зростають

Основні індекси Волл-стріт зафіксували рекордно високе закриття в понеділок завдяки акціям, які, як очікується, виграють від потенційної фіскальної політики новообраного президента-республіканця Дональда Трампа.

Ринкова вартість акцій Tesla зросла на 9% до понад 1,1 трильйона доларів завдяки ставкам на те, що автовиробник отримає вигоду від тісних зв'язків генерального директора Ілона Маска з Трампом. Декілька інших акцій також збільшили свої прибутки після перемоги Трампа на виборах, оскільки трейдери очікують, що вони отримають вигоду від його повернення до Білого дому.

Фінансовий індекс S&P 500 виріс на 1,4%, а банки допомогли підняти індекс Dow до найвищого рівня за всю історію завдяки прибуткам Wells Fargo & Co та JPMorgan.

Індекс Russell 2000 з невеликою капіталізацією підскочив на 1,5% до максимуму з листопада 2021 року. Менші компанії розглядаються як потенційні бенефіціари від запропонованого Трампом зниження податків та очікуваного послаблення регулювання.

Microsoft, Amazon і Meta Platforms впали приблизно на 1% кожен.

Індекс S&P 500 виріс майже на 4% з моменту перемоги Трампа минулого вівторка, а Nasdaq - майже на 5%.

Індекс інформаційних технологій S&P 500 відступив майже на 1%, а індекс мікросхем PHLX впав на 2,5%, при цьому важковаговик у галузі штучного інтелекту Nvidia повернув нещодавні здобутки і знизився на 1,6%.

«Це були дикі чотири дні після виборів, і ринок перевів подих», - сказав Джейк Доллархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома, - «Але тенденція рухається вгору. Я не здивуюся, якщо ралі Трампа перетвориться на ралі Санта-Клауса».

Всі три основні індекси Волл-стріт піднялися до рекордно високих рівнів закриття. S&P 500 виріс на 0,10% і завершив сесію на позначці 6 001,35 пунктів. Nasdaq набрав 0,06% до 19 298,76 пунктів, а Dow Jones Industrial Average виріс на 0,69% до 44 293,13 пунктів.

Обсяги торгів на американських біржах були високими - 15,4 мільярда акцій, в порівнянні з середнім показником в 12,8 мільярда акцій за попередні 20 сесій.

Акції криптовалют зросли, коли біткоїн злетів до рекордних 87 000 доларів. Котирування Coinbase Global підскочили на 20%, а біткоїн-майнери MARA Holdings і Riot Platforms підскочили на 30% і 17% відповідно.

Інвестори стежать за даними по інфляції споживчих цін, які будуть опубліковані в середу, і за низкою інших ключових даних на цьому тижні, щоб отримати сигнали про економіку і перспективи монетарної політики.

Минулого тижня Федеральна резервна система США знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, і ф'ючерси на процентні ставки означають, що трейдери вбачають 65% ймовірність ще одного зниження на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні центрального банку, згідно з даними CME FedWatch.

«Оскільки політики вже так обережно ставляться до ризику відновлення цінового тиску, особливо на тлі триваючого зміцнення економіки США, ФРС повинна буде йти обережним шляхом», - попередив Сіма Шах, головний глобальний стратег Principal Asset Management.

В індексі S&P 500 кількість емітентів, що зростають, перевищила кількість емітентів, що падають, у співвідношенні 1,5 до одного.

Індекс S&P 500 показав 117 нових максимумів і 7 нових мінімумів; індекс Nasdaq зафіксував 363 нових максимуми і 86 нових мінімумів.