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Долар США прискорив зростання до основних валют
14:42 11.11.2024 |
Долар США вдень у понеділок прискорив зростання відносно євро, фунта стерлінгів та єни, до якої вже помітно дорожчав вранці.
Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, зростає на 0,45% порівняно з рівнем на закриття попередніх торгів. Значення ширшого індикатора WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшується на 0,42%.
Цього тижня основна увага трейдерів спрямована на публікацію даних про споживчі ціни в США в жовтні, яка відбудеться в середу.
Консенсус-прогноз, представлений Trading Economics, передбачає уповільнення річної інфляції до 2,4% з 2,6% у вересні та збереження місячної на рівні 0,2%.
Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) очікується на рівні 3,3% і 0,3% відповідно - як і місяцем раніше.
Трейдери вважають, що політика новообраного американського президента Дональда Трампа сприятиме прискоренню зростання цін, що обмежить можливості Федеральної резервної системи (ФРС) із погляду зниження процентних ставок, пише Trading Economics.
За даними CME FedWatch, ринок оцінює ймовірність зниження ставок Федрезервом на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні в 68,5% проти 79,6% тижнем раніше, до президентських виборів у країні.
Євро за даними на 13:47 к.ч. коштує $1,0663 порівняно з $1,0720 на закриття минулої сесії.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2886 порівняно з $1,2921 у п'ятницю.
Курс долара щодо ієни підвищився до 153,75 ієни проти 152,63 ієни на кінець попередніх торгів.
Згідно з опублікованим у понеділок протоколом жовтневого засідання Банку Японії, деякі члени керівництва японського ЦБ під час тієї зустрічі висловлювали побоювання щодо глобальної економічної невизначеності та зростання ринкової волатильності, особливо щодо ослаблення ієни.
Крім того, керівники обговорювали потенційний вплив змін в економіці США.
"Банку варто розглянути можливість подальшого підвищення ставок після перерви на оцінку розвитку американської економіки", - заявив один із членів керівництва японського регулятора на засіданні 30-31 жовтня, за підсумками якого відсоткову ставку було збережено на рівні 0,25%.
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