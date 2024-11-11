Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США прискорив зростання до основних валют

14:42 11.11.2024 |

Фінанси

 

Долар США вдень у понеділок прискорив зростання відносно євро, фунта стерлінгів та єни, до якої вже помітно дорожчав вранці.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, зростає на 0,45% порівняно з рівнем на закриття попередніх торгів. Значення ширшого індикатора WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшується на 0,42%.

Цього тижня основна увага трейдерів спрямована на публікацію даних про споживчі ціни в США в жовтні, яка відбудеться в середу.

Консенсус-прогноз, представлений Trading Economics, передбачає уповільнення річної інфляції до 2,4% з 2,6% у вересні та збереження місячної на рівні 0,2%.

Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) очікується на рівні 3,3% і 0,3% відповідно - як і місяцем раніше.

Трейдери вважають, що політика новообраного американського президента Дональда Трампа сприятиме прискоренню зростання цін, що обмежить можливості Федеральної резервної системи (ФРС) із погляду зниження процентних ставок, пише Trading Economics.

За даними CME FedWatch, ринок оцінює ймовірність зниження ставок Федрезервом на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні в 68,5% проти 79,6% тижнем раніше, до президентських виборів у країні.

Євро за даними на 13:47 к.ч. коштує $1,0663 порівняно з $1,0720 на закриття минулої сесії.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2886 порівняно з $1,2921 у п'ятницю.

Курс долара щодо ієни підвищився до 153,75 ієни проти 152,63 ієни на кінець попередніх торгів.

Згідно з опублікованим у понеділок протоколом жовтневого засідання Банку Японії, деякі члени керівництва японського ЦБ під час тієї зустрічі висловлювали побоювання щодо глобальної економічної невизначеності та зростання ринкової волатильності, особливо щодо ослаблення ієни.

Крім того, керівники обговорювали потенційний вплив змін в економіці США.

"Банку варто розглянути можливість подальшого підвищення ставок після перерви на оцінку розвитку американської економіки", - заявив один із членів керівництва японського регулятора на засіданні 30-31 жовтня, за підсумками якого відсоткову ставку було збережено на рівні 0,25%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2981
  0,0001
 0,00
EUR
 1
 43,9949
  0,4915
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9860  0,03 0,07 41,6200  0,03 0,07
EUR 44,0660  0,26 0,58 44,9632  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,09 0,21 41,3000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес