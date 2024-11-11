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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2737 грн/$1
12:46 11.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 11 листопада 2024 року.
|Показник
|08.11.2024
|11.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3378
|41.2737
|-0.16
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 11 листопада- 41,2982 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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