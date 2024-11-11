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АНАЛІТИКА

Фондові індекси Європи розпочали тиждень на позитивній ноті

12:19 11.11.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи розпочали понеділок на позитивній ноті після зниження минулого тижня.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 на 11:29 EET збільшився на 1% - до 511,91 пункту.

Німецький індикатор DAX з відкриття ринку піднявся на 1,2%, французький CAC 40 - на 1%, британський FTSE 100 - на 0,6%. Італійська FTSE MIB додала 0,9%, іспанська IBEX 35 - 0,8%.

Вартість акцій Continental зросла на 5,8%. Німецький виробник шин у третьому кварталі отримав прибуток вище за очікування аналітиків.

Папери Hannover Re дорожчають на 3,9% після того, як німецька перестрахувальна компанія покращила прогноз прибутку на 2024 рік.

З цієї причини вартість виробника будівельних матеріалів Heidelberg Materials підвищується на 4,7%.

Ці три компанії є лідерами підйому серед компонентів DAX у понеділок.

Акції Croda International додали в ціні 4,9% і посідають перше місце за темпами підйому в FTSE 100. Британська хімічна компанія збільшила виторг у третьому кварталі на 8% і підтвердила прогноз скоригованої EBITDA на поточний рік.

Британський страховик Direct Line оголосив про намір звільнити приблизно 550 співробітників, що становить 5% від загального розміру штату. Папери компанії дорожчають на 0,8%.

Також зростають котирування акцій виробників товарів класу "люкс", включаючи LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 0,4%, Kering - на 0,2%, L'Oreal та Hermes - на 0,3%, Remy Cointreau - на 1, 4%, Richemont - на 0,9%, Burberry - на 2,6%.

В Іспанії та Італії дорожчають папери банків, у тому числі Santander - на 1,1%, BBVA та Caixabank - на 0,5%, Mediobanca - на 1,8%, FinecoBank - на 1,4%, Unicredit - на 0, 3%.

Вартість найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також піднімається: BP Plc - на 0,5%, Shell - на 0,2%, TotalEnergies - на 0,7%, Equinor - на 0,6%.

Тим часом дешевшають акції гірничодобувних компаній Rio Tinto - на 0,9% та Glencore - на 0,6%.

Продовжують рух вниз ціни паперів автомобільних компаній, у тому числі Mercedes-Benz - на 0,7%, Volkswagen - на 0,7%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1,3%, Stellantis - на 1,1%, Daimler Truck - на 1,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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