Фондові індекси Європи розпочали тиждень на позитивній ноті

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи розпочали понеділок на позитивній ноті після зниження минулого тижня.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 на 11:29 EET збільшився на 1% - до 511,91 пункту.

Німецький індикатор DAX з відкриття ринку піднявся на 1,2%, французький CAC 40 - на 1%, британський FTSE 100 - на 0,6%. Італійська FTSE MIB додала 0,9%, іспанська IBEX 35 - 0,8%.

Вартість акцій Continental зросла на 5,8%. Німецький виробник шин у третьому кварталі отримав прибуток вище за очікування аналітиків.

Папери Hannover Re дорожчають на 3,9% після того, як німецька перестрахувальна компанія покращила прогноз прибутку на 2024 рік.

З цієї причини вартість виробника будівельних матеріалів Heidelberg Materials підвищується на 4,7%.

Ці три компанії є лідерами підйому серед компонентів DAX у понеділок.

Акції Croda International додали в ціні 4,9% і посідають перше місце за темпами підйому в FTSE 100. Британська хімічна компанія збільшила виторг у третьому кварталі на 8% і підтвердила прогноз скоригованої EBITDA на поточний рік.

Британський страховик Direct Line оголосив про намір звільнити приблизно 550 співробітників, що становить 5% від загального розміру штату. Папери компанії дорожчають на 0,8%.

Також зростають котирування акцій виробників товарів класу "люкс", включаючи LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 0,4%, Kering - на 0,2%, L'Oreal та Hermes - на 0,3%, Remy Cointreau - на 1, 4%, Richemont - на 0,9%, Burberry - на 2,6%.

В Іспанії та Італії дорожчають папери банків, у тому числі Santander - на 1,1%, BBVA та Caixabank - на 0,5%, Mediobanca - на 1,8%, FinecoBank - на 1,4%, Unicredit - на 0, 3%.

Вартість найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також піднімається: BP Plc - на 0,5%, Shell - на 0,2%, TotalEnergies - на 0,7%, Equinor - на 0,6%.

Тим часом дешевшають акції гірничодобувних компаній Rio Tinto - на 0,9% та Glencore - на 0,6%.

Продовжують рух вниз ціни паперів автомобільних компаній, у тому числі Mercedes-Benz - на 0,7%, Volkswagen - на 0,7%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1,3%, Stellantis - на 1,1%, Daimler Truck - на 1,4%.