Долар зміцнився перед даними по інфляції в США і виступами спікерів ФРС

Долар виріс в понеділок, оскільки ринки готуються до даних по інфляції в США і до виступів представників Федеральної резервної системи на цьому тижні, в той час як юань відновлювався від похмілля після останнього пакету стимулюючих заходів, прийнятого Пекіном.

Підкреслюючи похмурий фон в Китаї, дані, опубліковані на вихідних, показали, що в жовтні споживчі ціни зростали найповільнішими темпами за останні чотири місяці, в той час як дефляція цін виробників поглибилася.

Звіти про роздрібні продажі та промислове виробництво, що мають бути опубліковані в п'ятницю, мають показати, чи мають різні спроби Пекіна стимулювати попит реальний вплив на нього.

Розчарування останнім пакетом заходів призвело до падіння австралійського та новозеландського доларів у п'ятницю, оскільки обидві країни є великими експортерами до Китаю.

Долар США коштував 7,1955 юанів, підскочивши на 0,7% в п'ятницю, і, схоже, знову готовий протестувати бар'єр 7,2000.

Торги були незначними, оскільки ринки облігацій США були закриті на державне свято, хоча акції та ф'ючерси відкриті.

Долар відновився на 0,5% протии єни до 153,43, після того, як був відкинутий з максимуму минулого тижня на рівні 154,70 через ризик японської інтервенції.

Підсумки жовтневого засідання Банку Японії показали, що деякі члени правління не знають, коли знову підвищувати ставки, враховуючи волатильність ринку, що зменшує ймовірність підвищення ставок у грудні.

Політична невизначеність не полегшить прийняття рішення, оскільки в понеділок японські законодавці мають вирішити, чи залишиться прем'єр-міністр Сігеру Ісіба лідером після того, як його коаліція втратила парламентську більшість наприкінці минулого місяця.

Індекс долара трохи зміцнився до 105,05 після того, як минулого тижня зріс на 0,6% переважно проти євро.

Євро застряг на рівні $1,0715, втративши 1% минулого тижня до $1,0683. Підтримка зараз знаходиться на рівні $1,0667 та $1,0601.

Політичні події залишаються затяжними, оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що буде готовий оголосити вотум довіри до Різдва, прокладаючи шлях до дострокових виборів після розпаду його правлячої коаліції.

Тиск на євро чинять пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа щодо мит на імпорт, які можуть зашкодити європейському експорту і створити ризик глобальної торговельної війни.

Аналітики також припускають, що політика Трампа чинитиме тиск на інфляцію і прибутковість облігацій в США, обмежуючи можливості Федеральної резервної системи щодо пом'якшення політики.

«З огляду на це, ми все ще очікуємо, що ФРС знизить ставку ще на 25 б.п. на грудневому засіданні, але після цього буде знижувати її лише раз на квартал, на відміну від нашого попереднього прогнозу щодо зниження ставки на 25 б.п. на кожному засіданні», - сказав економіст JPMorgan Майкл Феролі.

«Крім того, ми очікуємо, що ФРС завершить свою діяльність, коли вона досягне 3,5%, на відміну від нашого попереднього прогнозу щодо кінцевої ставки на рівні 3,0%».

Цього тижня мають виступити багато чиновників ФРС, в тому числі голова Джером Пауелл в четвер, тому буде багато вказівок щодо перспектив ставок.

Дані також матимуть вплив, оскільки в четвер будуть опубліковані споживчі ціни в США, і базове значення вище прогнозованих 0,3% ще більше знизить ймовірність пом'якшення в грудні.

Усе це в довгостроковій перспективі є «бичачим» для долара, хоча ще належить з'ясувати, якою насправді буде політика Трампа на практиці.

Його підтримки криптовалют було достатньо, щоб біткойн вперше піднявся вище $81 000, оскільки інвестори зробили ставку на більш сприятливе регулювання.