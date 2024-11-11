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Акції в Азії падають на тлі розчарувань від китайських стимулів та дефляції
07:19 11.11.2024 |
Більшість азійських акцій впали в понеділок, оскільки нові економічні стимули з боку Китаю виявилися малоефективними, в той час як дані за вихідні показали, що дефляція в країні залишається в силі.
Регіональні ринки відкинули сильну підтримку з боку Волл-стріт, яка зросла в п'ятницю і залишилася на рекордно високих рівнях на тлі стійкого оптимізму щодо президентства Дональда Трампа.
Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах, оскільки основна увага була прикута до майбутніх даних по інфляції і низки виступів представників Федеральної резервної системи на цьому тижні.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,6% і 0,2% відповідно, в той час як гонконгський індекс Hang Seng знизився на 2,4% і виявився найгіршим серед азіатських ринків.
Інвестори були здебільшого розчаровані заявою Всекитайських зборів народних представників про виділення близько 10 трильйонів юанів (1,4 трильйона доларів) на програму обміну боргових зобов'язань з метою покращення фінансів місцевих органів влади.
Але відсутність прямих економічних стимулів і цільових заходів для покращення ринку житла та особистого споживання залишила інвесторів незадоволеними, особливо після того, як дані за вихідні показали, що дефляція в Китаї збереглася і в жовтні.
Індекс споживчих цін у Китаї минулого місяця зростав повільніше, тоді як індекс цін виробників скорочувався 25-й місяць поспіль.
Аналітики ANZ заявили, що відсутність прямих стимулів, ймовірно, пристосується до будь-яких потенційних зустрічних вітрів від зміни адміністрації США після перемоги Трампа. Трамп пообіцяв запровадити високі торговельні мита проти Китаю, що не обіцяє нічого доброго для країни.
Ця думка також тиснула на китайські ринки протягом минулого тижня.
Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали приблизно на 0,3% кожен, під впливом невизначеності щодо процентних ставок після того, як підсумки жовтневого засідання Банку Японії показали, що думки політиків розділилися щодо того, коли підвищувати процентні ставки.
У жовтні Банк Японії залишив ставки незмінними після того, як двічі підвищував їх раніше цього року, оскільки банк бачив сприятливий цикл зростання заробітних плат та інфляції.
Але плани банку щодо подальшого підвищення ставок були затьмарені підвищеною політичною невизначеністю після того, як коаліція на чолі з правлячою Ліберально-демократичною партією Японії втратила парламентську більшість.
Тим не менш, губернатор Кадзуо Уеда на жовтневому засіданні дав зрозуміти, що відсоткові ставки все ж таки будуть підвищені.
Азійські ринки відступили, оскільки слабкість у Китаї перекинулася на інші країни. Австралійський ASX 200 впав на 0,5%, оскільки зросла залежність країни від Китаю.
Південнокорейський KOSPI впав на 0,9% через втрати в акціях технологічних компаній.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися у флеті, оскільки індекс знемагав біля тримісячних мінімумів. Індійські акції постраждали від значного відтоку іноземного капіталу протягом останнього місяця.
У вівторок будуть опубліковані дані по інфляції в Індії.
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