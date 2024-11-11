S&P 500 подолав рівень 6,000 на тлі ралі, підтриманого Трампом і ФРС

Індекс S&P 500 ненадовго перевищив позначку 6 000 і закрився з найбільшим тижневим приростом за рік, оскільки перемога Дональда Трампа на виборах і можлива перемога Республіканської партії в Конгресі підживлюють очікування щодо сприятливої бізнес-політики.

Минулого тижня підтримку акціям також надало довгоочікуване зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів Федеральною резервною системою США.

Індекси S&P 500 та Dow Industrials зафіксували найкращий тижневий відсотковий стрибок з початку листопада 2023 року, а Nasdaq відзначився найкращим тижнем за два місяці та другим найкращим тижнем 2024 року.

Інвестори також стежили за ймовірною «червоною зачисткою», оскільки республіканці були налаштовані зберегти свою невелику перевагу в Палаті представників після отримання контролю над Сенатом. Це полегшило б Трампу реалізацію його законодавчих планів.

Очікування зниження корпоративних податків і дерегуляції підняли Nasdaq до рекордних максимумів закриття трьох сесій поспіль. S&P забезпечив своє 50-те рекордне закриття року.

«Це психологічно важлива цифра, але з огляду на всі події цього тижня, я не думаю, що це має велике значення, чи ми закриємось на рівні 6 005, чи на рівні 5 995. Цього тижня ринок значно виріс», - сказав у п'ятницю Майк Діксон, керівник відділу досліджень і кількісних стратегій Horizon Investments у Шарлотті, штат Північна Кароліна.

«Цього тижня було так багато подій, так багато хороших новин для ринку, про що свідчать ціни. Усе це значно переважує те, чи будемо ми праворуч або ліворуч від цифри 6,000 на момент закриття торгів».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 259,65 пунктів, або на 0,59%, до 43 988,99, S&P 500 - на 22,44 пункти, або на 0,38%, до 5 995,54, а Nasdaq Composite - на 17,32 пункти, або на 0,09%, до 19 286,78.

За тиждень S&P 500 зріс на 4,66%, Nasdaq - на 5,74%, а Dow - на 4,61%.

Dow вперше піднявся вище 44 000, частково завдяки запізнілому зростанню акцій Salesforce, які піднялися на 3,59% після того, як агентство Bloomberg повідомило, що компанія найме 1 000 співробітників для просування свого інструменту штучного інтелекту Agentforce Tool.

Індекси S&P 500 та Nasdaq зростають вже четверту сесію поспіль.

Сектори, чутливі до зміни ставок, такі як нерухомість і комунальні послуги, показали найкращі результати серед 11 основних груп S&P 500, оскільки прибутковість казначейських облігацій падала другу сесію поспіль після різкого стрибка після виборів.

Але прибутковість 10-річних казначейських облігацій США залишилася майже на чотиримісячному максимумі, а ринки зменшили очікування щодо темпів зниження ставок ФРС у 2025 році, оскільки зберігається занепокоєння щодо запропонованих новою адміністрацією мит, які, ймовірно, можуть знову розпалити інфляцію.

Індекс малих капіталів Russell 2000 також виріс і за тиждень збільшився на 8,51%, зареєструвавши найбільший тижневий відсотковий приріст з квітня 2020 року, оскільки вважається, що акції, зосереджені на внутрішньому ринку, можуть виграти від полегшення регулювання, зниження податків та зменшення впливу імпортних тарифів.

Споживчі настрої в США на початку листопада зросли до семимісячного максимуму, а показник очікувань домогосподарств щодо майбутнього піднявся до найвищого рівня за останні три роки, що було зумовлено покращенням перспектив серед республіканців, як показав Індекс споживчих настроїв Мічиганського університету.

Акції Airbnb впали на 8,66% після того, як компанія, що займається орендою житла, не виправдала прогнози щодо прибутку в третьому кварталі, а акції соціальної мережі Pinterest впали на 14% після невтішного прогнозу доходів.

Акції китайських компаній, що котируються на американських біржах, втратили позиції, оскільки останні заходи урядової фіскальної підтримки вкотре не справили враження на інвесторів. JD.com впав на 6,99%, а Alibaba - на 5,94%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,7 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - у співвідношенні 1,21 до 1.

Індекс S&P 500 показав 88 нових 52-тижневих максимумів і 10 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 211 нових максимумів і 108 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,46 мільярдів акцій, порівняно з 12,74 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.