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АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи закрилися в мінусі в п'ятницю, французький CAC 40 втратив 1,2%

22:45 08.11.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів у п'ятницю.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 зменшився на 0,65% - до 506,63 пункту.

Німецький індикатор DAX опустився на 0,76%, французький CAC 40 - на 1,17%, британський FTSE 100 - на 0,84%. Італійський FTSE MIB втратив 0,48%, іспанський IBEX 35 - 0,16%.

Обсяг промислового виробництва в Італії у вересні впав на 4% у річному виразі, повідомив Національний інститут статистики. Це найзначніше зниження із серпня 2023 року. Щодо серпня промвиробництво зменшилося на 0,4%, тоді як опитані Trading Economics аналітики припускали зниження на 0,2%.

Котирування акцій Richemont опустилися на 6,6%. Операційний прибуток швейцарського виробника ювелірних виробів у першому півріччі впав на 17%, виручка - на 1%.

Не надто вражаючі результати Richemont укупі з відсутністю нових заходів стимулювання споживчого сектору китайської економіки спричинили зниження паперів інших виробників товарів класу "люкс", зокрема LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 3,5%, Kering - на 7,9%, L'Oreal - на 3,2%, Hermes - на 4%, Remy Cointreau - на 2,2%, Burberry - на 7,6%, Moncler - на 3,7% і Brunello Cucinelli - на 1,5%.

Ціна акцій Vistry впала на 15,5% після того, як британський забудовник попередив, що складна ситуація на ринку житла негативно позначиться на його фінансових показниках цього року.

Також у Великій Британії подешевшали акції гірничодобувних компаній, зокрема Antofagasta - на 6,6%, Rio Tinto - на 4,9%, Anglo American - на 5,6%, Glencore - на 5%.

Вартість паперів найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також знизилася: BP Plc - на 2,2%, Shell - на 1,4%, TotalEnergies - на 1,6%.

Продовжили рух донизу ціни акцій автомобільних компаній, зокрема Mercedes-Benz - на 2,6%, Bayerische Motoren Werke AG - на 3,2%, Stellantis - на 3,7%, Daimler Truck - на 4%, Volkswagen, що відкликала понад 114 тис. автомобілів у США, - на 1,9%.

Тим часом котирування паперів International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) зросли на 7,2%. Одна з найбільших у Європі авіаційних груп, до складу якої входять British Airways і Iberia, у третьому кварталі збільшила операційний прибуток на 15,4%, виручку - на 7,9%.

Італійський виробник шин Pirelli збільшив виручку в січні-вересні на 0,5% (до 5,185 млрд євро), а також підтвердив її прогноз на весь 2024 рік. Акції компанії подорожчали на 2,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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