Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,3%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.

Трейдери оцінюють підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і заяви її голови Джерома Пауелла.

Напередодні ФРС опустила базову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до 4,5-4,75% річних. Пауелл заявив під час пресконференції, що не виключає чергового зниження ставки в грудні, але також залишає відкритою можливість того, що ФРС зробить паузу в пом'якшенні грошово-кредитної політики на цьому засіданні.

Глава Федрезерву вважає, що результати президентських виборів у США, на яких переміг кандидат від республіканців Дональд Трамп, не позначаться на політиці Федрезерву в найближчій перспективі.

Дії уряду і Конгресу можуть вплинути на ситуацію в економіці США згодом, і «прогнози щодо цих наслідків будуть включені в наші економічні моделі і враховані", зазначив Пауелл.

На думку багатьох експертів, обрання Трампа означає, що ФРС у наступні 13 місяців знизить ставку менше, ніж очікувалося раніше.

"Трамп - це президент, який любить витрачати гроші, - зазначає головний інвестиційний директор Potomac River Capital Марк Спіндель, якого цитує Market Watch. - Комбінація наявного держборгу США і додаткових бюджетних витрат означає, що ФРС стримає очікування щодо зниження ставки в майбутньому".

"Я думаю, нам слід побоюватися інфляції, оскільки порядок денний Трампа на 2025 рік означатиме її посилення", - каже експерт American Enterprise Institute Майкл Стрейн.

Курс євро до долара за даними на 14:30 кв у п'ятницю опустився до $1,0773 порівняно з $1,0804 на закриття попередньої сесії. Фунт стерлінгів подешевшав до $1,2958 з $1,2987 напередодні.

Курс долара щодо єни знизився під час торгів до 152,5 єни проти 152,94 єни напередодні. Міністр фінансів Японії Кацунобу Като дав зрозуміти, що влада зробить "відповідні дії»" для вирішення проблеми надмірних коливань валютного курсу. Він знову застеріг від спекулятивних операцій на валютному ринку і наголосив, що уряд уважно стежить за впливом політики обраного президента США Дональда Трампа на японську економіку.

Курс долара в парі з офшорним юанем піднявся під час торгів до 7,1897 юаня з 7,1496 юаня на закриття попередньої сесії.