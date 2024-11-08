ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.11.24

"Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?" - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.