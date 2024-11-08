Ціни на золото стабілізувалися біля позначки $2 700, оскільки ринки засвоїли зниження ставки ФРС та повернення Трампа

Ціни на золото впали на торгах в Азії в п'ятницю, не відчуваючи особливого полегшення, навіть коли долар знизився після зниження процентної ставки Федеральною резервною системою, в той час як ринки також засвоювали наслідки другого президентства Дональда Трампа.

Жовтий метал постраждав від різкого зростання долара цього тижня після перемоги Трампа на президентських виборах 2024 року. Але в четвер долар відступив від чотиримісячних максимумів після того, як ФРС знизила процентні ставки і повідомила про плани щодо подальшого пом'якшення.

Спотове золото о 06:38 EET подешевшало на 0,4% до 2695,93 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,1% до 2702,80 доларів за унцію.

Спотове золото втратило близько 1,6% цього тижня, різко впавши після перемоги Трампа.

Частково це падіння було спричинене зростанням курсу долара та прибутковості казначейських облігацій, оскільки ринки ставили на те, що Трамп запровадить більш інфляційну політику в довгостроковій перспективі.

Але перемога Трампа також ознаменувала швидке завершення виборів у США, усунувши головну причину невизначеності на ринках і спровокувавши ралі ризикових активів. Напередодні виборів ціни на золото зросли до рекордних максимумів, а спотові ціни наблизилися до 2800 доларів за унцію.

У четвер жовтий метал відчув деяке полегшення після того, як ФРС знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося.

Голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що економіка США залишається стійкою, і що ФРС продовжить пом'якшувати монетарну політику, хоча й обережно.

Такий сценарій дає деяке короткострокове полегшення для золота та інших недохідних активів. Але на ринках з'явилася невизначеність щодо довгострокових перспектив процентних ставок, особливо в умовах президентства Трампа.

Інші дорогоцінні метали впали в п'ятницю і також зазнали тижневих втрат. Ф'ючерси на платину впали на 0,6% до $997,85 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до $31,823 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися в п'ятницю, але були налаштовані на деяке зростання на цьому тижні, оскільки трейдери очікували нових сигналів щодо фіскального стимулювання з боку Китаю, найбільшого імпортера міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,7% до $9 614,0 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,9% до $4,3970 за фунт.

Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) в п'ятницю після завершення чотириденного засідання окреслить плани щодо збільшення бюджетних витрат. Очікується, що заходи будуть спрямовані в основному на підтримку економічного зростання, оскільки країна бореться зі стійкою дефляцією і уповільненням темпів зростання ринку нерухомості.