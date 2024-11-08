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Ціни на нафту падають на тлі очікуваного послаблення урагану Рафаель
08:41 08.11.2024 |
Ціни на нафту дещо впали в п'ятницю, оскільки ризик того, що ураган в Мексиканській затоці суттєво вплине на видобуток нафти і газу в США, знизився, в той час як ринок зважує, як політика новообраного президента Дональда Трампа може вплинути на поставки.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:46 EET подешевшали на 47 центів, або на 0,6%, до 75,16 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 55 центів, або на 0,8%, до 71,81 долара. Котирування впали після зростання майже на 1% в четвер.
За тиждень Brent подорожчає на 3,1%, а WTI - на 4,1%.
Ураган «Рафаель», який спричинив зупинку видобутку 391 214 барелів нафти на добу в США, як очікується, буде повільно рухатися на захід над Мексиканською затокою і віддалятися від американських родовищ, а з п'ятниці і протягом вихідних буде слабшати, повідомляє Національний центр США з вивчення ураганів.
Ціни отримали підтримку в четвер на очікуваних діях нової адміністрації Трампа, таких як посилення санкцій проти Ірану і Венесуели, які можуть обмежити їх поставки на світові ринки.
«Наша основна думка полягає в тому, що Трамп дотримується відносно прагматичного підходу до політики, при якому він або вирішує не проводити більш радикальні політичні зміни, або стримується інституційними обмеженнями або впливом більш поміркованих політичних радників», - йдеться в записці BMI, підрозділу Fitch Solutions, опублікованій в п'ятницю.
Знижувальний тиск спричинили дані про те, що імпорт нафти в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, впав на 9% в жовтні, шостий місяць поспіль демонструючи зниження в річному обчисленні, а також зростання запасів сирої нафти в США.
«Вплив (адміністрації Трампа) на фундаментальні показники нафтового ринку в 2025 році, ймовірно, буде дещо обмеженим», - зазначає BMI.
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