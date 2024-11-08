Акції в Азії зросли після зниження ставки ФРС; очікується стимулювання з боку Китаю

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, слідуючи за силою Волл-стріт після того, як Федеральна резервна система знизила процентні ставки, як і очікувалося, в той час як очікування більшого фіскального стимулювання в Китаї також підтримало місцеві ринки.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від рекордно високого закриття S&P 500 та NASDAQ Composite, оскільки ринки були натхненні сигналом ФРС про те, що вона планує і надалі знижувати процентні ставки на фоні прогресу в зниженні інфляції.

Апетит до ризику також залишився оптимістичним після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, хоча наслідки президентства Трампа для Азії все ще залишаються потенційно негативними, зважаючи на його плани запровадити більш протекціоністську торговельну політику.

Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,4% і 0,6% відповідно, в той час як гонконгський індекс Hang Seng додав 0,6%.

Фондові індекси континентального Китаю показали найкращі результати цього тижня, незважаючи на занепокоєння щодо президентства Трампа. Індекси CSI 300 та SSEC цього тижня зросли майже на 7% кожен.

Основна увага зосереджена на засіданні Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, яке має завершитися пізніше в п'ятницю. Очікується, що ВЗНП окреслить плани щодо збільшення бюджетних видатків.

Аналітики очікують щонайменше 10 трильйонів юанів (1,6 трильйона доларів США) додаткових витрат протягом наступних років, оскільки Пекін намагається підтримати уповільнення економічного зростання.

Очікується, що за другого президентства Трампа Пекін також запровадить більше стимулів, пишуть аналітики JPMorgan. Трамп пообіцяв запровадити 60%-ві мита на весь китайський імпорт, провіщаючи ще більші економічні труднощі для Китаю.

За останній місяць Пекін намітив низку монетарних і фіскальних заходів, спрямованих на підтримку економіки. Але відсутність чітких деталей щодо їхнього масштабу та термінів залишила ринки незадоволеними.

Більшість азійських ринків зросли в п'ятницю і були налаштовані на тижневе зростання в один з найважливіших тижнів року.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX були стриманими в п'ятницю, але цього тижня зросли майже на 4% кожен. Японські акції зросли, оскільки єна різко ослабла по відношенню до долара, хоча в п'ятницю вона знайшла деяку стабільність після зниження ставки ФРС.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,9% і наблизився до рекордного максимуму. Цього тижня індекс також мав додати 2,3% на тлі деяких позитивних результатів.

Південнокорейський KOSPI виріс на 0,7% і мав зрости на 1,7% цього тижня, оскільки місцеві акції технологічних компаній слідували за своїми американськими аналогами.

Індійські акції цього тижня відстали, а Nifty 50 знизився на 0,4%. Індійські ринки постраждали від тривалого відтоку іноземного капіталу протягом останнього місяця на фоні великої дози фіксації прибутку та переорієнтації інвесторів на китайські ринки.

Регіональні ринки позитивно відреагували на перемогу Трампа на виборах, оскільки вона усунула головну причину невизначеності на ринках. Ці ризиковані настрої посилилися після того, як ФРС знизила ставку в четвер, а центральний банк також відзначив зміцнення американської економіки.