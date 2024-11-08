Американські індекси закрилися з підвищенням після зниження процентних ставок ФРС

Американські акції закрилися з підвищенням у четвер після того, як Федеральна резервна система оголосила про зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів (б.п.), продовживши різке ралі, викликане поверненням Дональда Трампа на посаду президента США.

ФРС знизила процентні ставки на чверть відсоткового пункту, оскільки політики взяли до уваги ситуацію на ринку праці, яка «загалом покращилася», в той час як інфляція продовжує рухатися до цільового показника центрального банку США - 2%.

Ринки майже повністю врахували зниження ставки на 25 базисних пунктів на листопадовому засіданні і тепер чекатимуть на коментарі центрального банку для отримання вказівок щодо шляху монетарної політики.

Очікування інвесторів, що Трамп знизить корпоративні податки і послабить регулювання, викликали різке зростання кожного з трьох основних індексів на попередній сесії, причому і Dow Industrials, і S&P 500 зафіксували найбільші одноденні процентні стрибки за два роки.

«На насиченому подіями тижні ФРС не додала драматизму. Зниження ставки на 25 базисних пунктів все ще залишається обмежуючим фактором, але вже не настільки, як раніше», - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management в Меномоні-Фолс, штат Вісконсін.

«Вибори мають наслідки, і ми можемо побачити незначне поліпшення зростання порівняно з їхніми прогнозами, але також незначне збільшення інфляції порівняно з їхніми прогнозами. Це вимагатиме більш поступового темпу зниження ставок».

Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 0,59 пункту, або без змін, до 43 729,34, S&P 500 виріс на 44,06 пункту, або на 0,74%, до 5 973,10, а Nasdaq Composite виріс на 285,99 пункту, або на 1,51%, до 19 269,46.

Послуги зв'язку, що зросли на 1,92%, очолили зростання сектору S&P, підтримані стрибком на 11,81% акцій Warner Bros Discovery після несподіваного прибутку в третьому кварталі.

Фінансовий сектор був найслабшим з 11 основних секторів S&P, знизившись на 1,62%, щоб повернути частину значного зростання на попередній сесії, оскільки банки знизились на 3,09% після сплеску майже на 11% в середу. Акції JP Morgan втратили 4,32%, а акції Goldman Sachs - 2,32%, що також вплинуло на індекс Dow.

Очікування щодо подальшого зниження ставок останнім часом зменшилися, оскільки економічні дані продовжують вказувати на стійкість економіки і потенціал для підвищення інфляції в результаті ймовірних тарифів і збільшення державних витрат за адміністрації Трампа.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що поки що не прийнято рішення про те, які саме політичні дії центральний банк вживатиме в грудні, але центральний банк «готовий скоригувати нашу оцінку належного темпу і напряму» монетарної політики в умовах невизначеності.

Інвестори також стежать за тим, чи зможуть республіканці отримати контроль над обома палатами Конгресу, що полегшить реалізацію програми Трампа.

Прибутковість казначейських облігацій, яка різко зросла в останні тижні, відступила після різкого зростання в середу, коли еталонна 10-річна прибутковість знизилася з чотиримісячного максимуму в 4,479%, після чого на короткий час трохи знизилася після заяви ФРС і в останній раз була на рівні 4,332%.

Дані, опубліковані раніше в четвер, показали, що кількість щотижневих заявок на допомогу з безробіття в США незначно зросла минулого тижня, що свідчить про відсутність суттєвих змін на ринку праці.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість нових заявок перевищила кількість тих, що знизились, у співвідношенні 1,94 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - 1,18 до 1.

Індекс S&P 500 показав 56 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 193 нових максимуми і 88 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,78 мільярдів акцій, порівняно з 12,46 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.