Курс долара США знижується до основних світових валют під час торгів у четвер в очікуванні підсумків засідання центральних банків США і Великої Британії.

Аналітики прогнозують зниження базової процентної ставки Банком Англії на 25 базисних пунктів - до 4,75% річних. Аналогічного кроку експерти очікують і від Федеральної резервної системи, внаслідок чого діапазон базової ставки становитиме 4,75-5% річних.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, знижується на 0,22% відносно рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара відносно 16 валют, впав на 0,32%.

Євро торгується вдень у районі $1,0763 порівняно з $1,0731 на закриття минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз на рівні 165,75 єни порівняно зі 165,93 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 154 єни проти 154,64 єни.

Заступник міністра фінансів Японії Ацусі Мімура заявив, що уряд готовий вжити заходів проти "надмірних рухів" єни після того, як азіатські валюти значно подешевшали до долара на новині про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, повідомляє Financial Times. Він зазначив, що влада уважно стежить за розвитком подій на валютному ринку.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2911 порівняно з $1,2879 днем раніше. Курс євро становить 0,8338 фунта проти 0,8332 у середу.

Китай у четвер встановив офіційний обмінний курс на найнижчому рівні з листопада минулого року - 7,166 юаня/$1. Днем раніше китайська валюта подешевшала на 1% щодо американської.

Пекін готується до продовження торговельної війни, яку Трамп розпочав під час свого першого президентського терміну, включно з різким підвищенням митних тарифів на свій експорт до США, зазначає FT.